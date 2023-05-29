https://ria.ru/20230529/ekonomika-1874741732.html
Россию нельзя отключить от мировой экономики, считает глава GIM Unimpresa
Россию нельзя отключить от мировой экономики, считает глава GIM Unimpresa - РИА Новости, 29.05.2023
Россию нельзя отключить от мировой экономики, считает глава GIM Unimpresa
Такое огромное государство, как Россию, невозможно "отключить" от мировой экономики, разговоры об этом – пропагандистский миф Запада, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T08:26
2023-05-29T08:26
2023-05-29T13:14
россия
витторио торрембини
европа
в мире
экономика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Такое огромное государство, как Россию, невозможно "отключить" от мировой экономики, разговоры об этом – пропагандистский миф Запада, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Ведь надо лишь посмотреть на географическую карту, чтобы понять: столь огромное государство, как Россию, занимающую необъятную территорию между Европой и Азией, невозможно "выключить", - сказал он. По его словам, кто бы что ни говорил сейчас, Россия была, есть и будет. "Это факт. Изоляция России от мира – пропагандистский миф Запада. Где еще вы найдете ресурсы, имеющиеся в России - нефть, газ, уголь, другое сырье. Таких стран больше нет", - заметил Торрембини. Он также подчеркнул, что западные политики "уже не понимают, что творят". "Вводя все новые и новые экономические санкции, они явно совершают огромную ошибку. Санкции уже давно имеют обратный эффект, бьют по карманам европейцев, сужают возможности самого европейского рынка", - подчеркнул итальянский бизнесмен. "Причем чем больше они их придумывают, тем больше обнажают свое бессилие", - заключил он. Читайте полный текст интервью Витторио Торрембини >>
https://ria.ru/20230513/ekonomika-1871297276.html
https://ria.ru/20230524/ekonomika-1873894226.html
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россия, витторио торрембини, европа, в мире, экономика
Россия, Витторио Торрембини, Европа, В мире, Экономика
Россию нельзя отключить от мировой экономики, считает глава GIM Unimpresa
Глава GIM Unimpresa Торрембини: Россию невозможно отключить от мировой экономики
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Такое огромное государство, как Россию, невозможно "отключить" от мировой экономики, разговоры об этом – пропагандистский миф Запада, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
"Ведь надо лишь посмотреть на географическую карту, чтобы понять: столь огромное государство, как Россию, занимающую необъятную территорию между Европой
и Азией
, невозможно "выключить", - сказал он.
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По его словам, кто бы что ни говорил сейчас, Россия была, есть и будет. "Это факт. Изоляция России от мира – пропагандистский миф Запада. Где еще вы найдете ресурсы, имеющиеся в России - нефть, газ, уголь, другое сырье. Таких стран больше нет", - заметил Торрембини.
Он также подчеркнул, что западные политики "уже не понимают, что творят". "Вводя все новые и новые экономические санкции, они явно совершают огромную ошибку. Санкции уже давно имеют обратный эффект, бьют по карманам европейцев, сужают возможности самого европейского рынка", - подчеркнул итальянский бизнесмен.
«
"Причем чем больше они их придумывают, тем больше обнажают свое бессилие", - заключил он.
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