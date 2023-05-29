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СМИ: в Турции попал в ДТП автобус с избирателями правящей партии - РИА Новости, 29.05.2023
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07:43 29.05.2023
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СМИ: в Турции попал в ДТП автобус с избирателями правящей партии
СМИ: в Турции попал в ДТП автобус с избирателями правящей партии - РИА Новости, 29.05.2023
СМИ: в Турции попал в ДТП автобус с избирателями правящей партии
Автобус со сторонниками правящей Партии справедливости и развития Турции попал в ДТП у города Сапанджа на западе Турции в ночь на понедельник, пострадали 22... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T07:43
2023-05-29T07:43
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
в мире
авто
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СТАМБУЛ, 29 мая - РИА Новости. Автобус со сторонниками правящей Партии справедливости и развития Турции попал в ДТП у города Сапанджа на западе Турции в ночь на понедельник, пострадали 22 человека, сообщило агентство DHA. Прописанные в провинции Орду избиратели проголосовали в воскресенье на выборах президента и возвращались в Стамбул, где они проживают. Около 04.30 по местному времени (совпадает с мск) автобус врезался в ехавшую в ту же сторону фуру. Водителя зажало, спасатели смогли его извлечь с помощью спецтехники. В результате ДТП 22 пассажира автобуса ранены, один из них в тяжелом состоянии. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874723546.html
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турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, в мире, авто
Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, В мире, Авто
СМИ: в Турции попал в ДТП автобус с избирателями правящей партии

DHA: у турецкого города Сапанджа попал в ДТП автобус с избирателями правящей партии

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники полиции Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 мая - РИА Новости. Автобус со сторонниками правящей Партии справедливости и развития Турции попал в ДТП у города Сапанджа на западе Турции в ночь на понедельник, пострадали 22 человека, сообщило агентство DHA.
Прописанные в провинции Орду избиратели проголосовали в воскресенье на выборах президента и возвращались в Стамбул, где они проживают.
Люди с флагами Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу на улицах Брюсселя
Вчера, 01:31
Около 04.30 по местному времени (совпадает с мск) автобус врезался в ехавшую в ту же сторону фуру. Водителя зажало, спасатели смогли его извлечь с помощью спецтехники.
В результате ДТП 22 пассажира автобуса ранены, один из них в тяжелом состоянии.
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
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ТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в ТурцииВ миреАвто
 
 
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