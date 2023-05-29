https://ria.ru/20230529/dtp-1874736485.html

СМИ: в Турции попал в ДТП автобус с избирателями правящей партии

СМИ: в Турции попал в ДТП автобус с избирателями правящей партии - РИА Новости, 29.05.2023

СМИ: в Турции попал в ДТП автобус с избирателями правящей партии

Автобус со сторонниками правящей Партии справедливости и развития Турции попал в ДТП у города Сапанджа на западе Турции в ночь на понедельник, пострадали 22... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T07:43

2023-05-29T07:43

2023-05-29T07:43

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

в мире

авто

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СТАМБУЛ, 29 мая - РИА Новости. Автобус со сторонниками правящей Партии справедливости и развития Турции попал в ДТП у города Сапанджа на западе Турции в ночь на понедельник, пострадали 22 человека, сообщило агентство DHA. Прописанные в провинции Орду избиратели проголосовали в воскресенье на выборах президента и возвращались в Стамбул, где они проживают. Около 04.30 по местному времени (совпадает с мск) автобус врезался в ехавшую в ту же сторону фуру. Водителя зажало, спасатели смогли его извлечь с помощью спецтехники. В результате ДТП 22 пассажира автобуса ранены, один из них в тяжелом состоянии. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874723546.html

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874722163.html

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турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, в мире, авто