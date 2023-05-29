https://ria.ru/20230529/dovse-1874800997.html

В Кремле ответили на вопрос о последствиях денонсации ДОВСЕ

В Кремле ответили на вопрос о последствиях денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 29.05.2023

В Кремле ответили на вопрос о последствиях денонсации ДОВСЕ

Прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ быть не должно, механизм уже был неживой, и не по вине РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:47

2023-05-29T12:47

2023-05-29T12:48

россия

дмитрий песков

приостановка участия россии в довсе

безопасность

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ быть не должно, механизм уже был неживой, и не по вине РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ну, сейчас прямых никаких не должно быть, потому что, дело в том, что фактически это был уже, скажем так - неживой механизм, неживой механизм и, поверьте, не по вине Российской Федерации. Здесь, в данном случае, российская сторона привела в соответствие ситуацию де-факто. Поэтому сейчас прямых последствий не будет", - сказал Песков журналистам. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

https://ria.ru/20230510/dovse-1870777106.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, приостановка участия россии в довсе, безопасность