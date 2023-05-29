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В Кремле ответили на вопрос о последствиях денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 29.05.2023
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12:47 29.05.2023 (обновлено: 12:48 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/dovse-1874800997.html
В Кремле ответили на вопрос о последствиях денонсации ДОВСЕ
В Кремле ответили на вопрос о последствиях денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 29.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о последствиях денонсации ДОВСЕ
Прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ быть не должно, механизм уже был неживой, и не по вине РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:47
2023-05-29T12:48
россия
дмитрий песков
приостановка участия россии в довсе
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ быть не должно, механизм уже был неживой, и не по вине РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ну, сейчас прямых никаких не должно быть, потому что, дело в том, что фактически это был уже, скажем так - неживой механизм, неживой механизм и, поверьте, не по вине Российской Федерации. Здесь, в данном случае, российская сторона привела в соответствие ситуацию де-факто. Поэтому сейчас прямых последствий не будет", - сказал Песков журналистам. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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россия, дмитрий песков, приостановка участия россии в довсе, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Приостановка участия России в ДОВСЕ, Безопасность
В Кремле ответили на вопрос о последствиях денонсации ДОВСЕ

Пресс-секретарь Песков: прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ быть не должно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ быть не должно, механизм уже был неживой, и не по вине РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Ну, сейчас прямых никаких не должно быть, потому что, дело в том, что фактически это был уже, скажем так - неживой механизм, неживой механизм и, поверьте, не по вине Российской Федерации. Здесь, в данном случае, российская сторона привела в соответствие ситуацию де-факто. Поэтому сейчас прямых последствий не будет", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
10 мая, 13:47
 
РоссияДмитрий ПесковПриостановка участия России в ДОВСЕБезопасность
 
 
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