https://ria.ru/20230529/dogovor-1874757665.html
Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку
Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку - РИА Новости, 29.05.2023
Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку
Никакого согласованного проекта мирного договора с Азербайджаном пока не существует, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:30
2023-05-29T10:30
2023-05-29T12:50
в мире
баку
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
никол пашинян
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 29 мая — РИА Новости. Никакого согласованного проекта мирного договора с Азербайджаном пока не существует, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте."Мы пока не получали комментариев Азербайджана по переданным нами <...> предложениям по мирному договору. Мы передали уже четвертый отредактированный вариант проекта и пока не получили комментариев. Следовательно, не могу сказать, что есть согласованный проект, который будет возможно подписать", — сказал глава правительства.Он также заявил, что на трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана в Москве обсуждался кризис в Карабахе и блокирование Лачинского коридора."Не могу сказать, что результаты обсуждений удовлетворительны, что вызывает озабоченность. Мы продолжим эти обсуждения с нашими партнерами, в том числе российскими", — указал премьер.Также Пашинян назвал "как минимум непонятными" заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что отсутствие мирного договора с Ереваном не станет проблемой для Баку. Армянский премьер добавил, что нужно уточнить, означают ли эти заявления отказ Баку от трехсторонних договоренностей, достигнутых в Брюсселе.О том, что Армения и Азербайджан уже 1 июня могут подписать мирный договор на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе, сообщало Reuters со ссылкой на азербайджанского посла во Франции Лейлу Абдуллаеву.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора. В мае Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ, а 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также Карабах.
https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html
https://ria.ru/20230525/karabakh-1874222678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, баку, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, никол пашинян, армения, азербайджан
В мире, Баку, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан
Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку
Пашинян заявил об отсутствии согласованного проекта мирного договора с Азербайджаном