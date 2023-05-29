https://ria.ru/20230529/dogovor-1874757665.html

Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку

Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку - РИА Новости, 29.05.2023

Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку

Никакого согласованного проекта мирного договора с Азербайджаном пока не существует, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:30

2023-05-29T10:30

2023-05-29T12:50

в мире

баку

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

никол пашинян

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 29 мая — РИА Новости. Никакого согласованного проекта мирного договора с Азербайджаном пока не существует, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте."Мы пока не получали комментариев Азербайджана по переданным нами <...> предложениям по мирному договору. Мы передали уже четвертый отредактированный вариант проекта и пока не получили комментариев. Следовательно, не могу сказать, что есть согласованный проект, который будет возможно подписать", — сказал глава правительства.Он также заявил, что на трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана в Москве обсуждался кризис в Карабахе и блокирование Лачинского коридора."Не могу сказать, что результаты обсуждений удовлетворительны, что вызывает озабоченность. Мы продолжим эти обсуждения с нашими партнерами, в том числе российскими", — указал премьер.Также Пашинян назвал "как минимум непонятными" заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что отсутствие мирного договора с Ереваном не станет проблемой для Баку. Армянский премьер добавил, что нужно уточнить, означают ли эти заявления отказ Баку от трехсторонних договоренностей, достигнутых в Брюсселе.О том, что Армения и Азербайджан уже 1 июня могут подписать мирный договор на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе, сообщало Reuters со ссылкой на азербайджанского посла во Франции Лейлу Абдуллаеву.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора. В мае Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ, а 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также Карабах.

https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html

https://ria.ru/20230525/karabakh-1874222678.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, баку, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, никол пашинян, армения, азербайджан