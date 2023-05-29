Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 29.05.2023 (обновлено: 12:50 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/dogovor-1874757665.html
Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку
Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку - РИА Новости, 29.05.2023
Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку
Никакого согласованного проекта мирного договора с Азербайджаном пока не существует, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:30
2023-05-29T12:50
в мире
баку
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
никол пашинян
армения
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_aacdc1a08cce67bd7cc31b0331b1b8bf.jpg
ЕРЕВАН, 29 мая — РИА Новости. Никакого согласованного проекта мирного договора с Азербайджаном пока не существует, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте."Мы пока не получали комментариев Азербайджана по переданным нами &lt;...&gt; предложениям по мирному договору. Мы передали уже четвертый отредактированный вариант проекта и пока не получили комментариев. Следовательно, не могу сказать, что есть согласованный проект, который будет возможно подписать", — сказал глава правительства.Он также заявил, что на трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана в Москве обсуждался кризис в Карабахе и блокирование Лачинского коридора."Не могу сказать, что результаты обсуждений удовлетворительны, что вызывает озабоченность. Мы продолжим эти обсуждения с нашими партнерами, в том числе российскими", — указал премьер.Также Пашинян назвал "как минимум непонятными" заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что отсутствие мирного договора с Ереваном не станет проблемой для Баку. Армянский премьер добавил, что нужно уточнить, означают ли эти заявления отказ Баку от трехсторонних договоренностей, достигнутых в Брюсселе.О том, что Армения и Азербайджан уже 1 июня могут подписать мирный договор на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе, сообщало Reuters со ссылкой на азербайджанского посла во Франции Лейлу Абдуллаеву.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора. В мае Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ, а 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также Карабах.
https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html
https://ria.ru/20230525/karabakh-1874222678.html
баку
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_aece3bbac32b3661547f6aaff2b027b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, баку, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, никол пашинян, армения, азербайджан
В мире, Баку, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан
Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку

Пашинян заявил об отсутствии согласованного проекта мирного договора с Азербайджаном

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 мая — РИА Новости. Никакого согласованного проекта мирного договора с Азербайджаном пока не существует, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.
«
"Мы пока не получали комментариев Азербайджана по переданным нами <...> предложениям по мирному договору. Мы передали уже четвертый отредактированный вариант проекта и пока не получили комментариев. Следовательно, не могу сказать, что есть согласованный проект, который будет возможно подписать", — сказал глава правительства.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
"Препятствий не осталось". О чем Пашинян и Алиев договорились в Москве
26 мая, 00:36
Он также заявил, что на трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана в Москве обсуждался кризис в Карабахе и блокирование Лачинского коридора.
«
"Не могу сказать, что результаты обсуждений удовлетворительны, что вызывает озабоченность. Мы продолжим эти обсуждения с нашими партнерами, в том числе российскими", — указал премьер.
Также Пашинян назвал "как минимум непонятными" заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что отсутствие мирного договора с Ереваном не станет проблемой для Баку. Армянский премьер добавил, что нужно уточнить, означают ли эти заявления отказ Баку от трехсторонних договоренностей, достигнутых в Брюсселе.
О том, что Армения и Азербайджан уже 1 июня могут подписать мирный договор на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе, сообщало Reuters со ссылкой на азербайджанского посла во Франции Лейлу Абдуллаеву.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора. В мае Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ, а 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также Карабах.
Российский миротворец на блокпосту, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования
25 мая, 22:45
 
В миреБакуУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеНикол ПашинянАрменияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала