https://ria.ru/20230529/dobycha-1874730494.html
Россия и Индия договорились об интеллектуальных системах в горной добыче
Россия и Индия договорились об интеллектуальных системах в горной добыче - РИА Новости, 29.05.2023
Россия и Индия договорились об интеллектуальных системах в горной добыче
Ученые России и Индии договорились о создании Центра передового опыта в области интеллектуальных горных систем и сотрудничестве в горнодобывающей... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T05:08
2023-05-29T05:08
2023-05-29T05:41
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Ученые России и Индии договорились о создании Центра передового опыта в области интеллектуальных горных систем и сотрудничестве в горнодобывающей промышленности, сообщает в понедельник Дальневосточное отделение РАН. Меморандум был подписан в посольстве Индии в Москве между Центральным институтом горного дела и топливных исследований (Индия), Институтом автоматики и процессов управления ДВО РАН и Хабаровским Федеральным исследовательским центром ДВО РАН. "В меморандуме официально закреплено намерение двух сторон о создании Центра передового опыта в области интеллектуальных горных систем (CoE-IMS). Кроме того, стороны договорились о развитии сотрудничества в области горнодобывающей промышленности, технологий прогнозирования чрезвычайных ситуаций с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения", - говорится в сообщении. Также ученые договорились о совместной работе в области разработки интеллектуальных систем добычи полезных ископаемых для эффективного мониторинга, управления и повышения безопасности и производительности в шахтах.
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индия, россия, москва, российская академия наук, технологии
Индия, Россия, Москва, Российская академия наук, Технологии
Россия и Индия договорились об интеллектуальных системах в горной добыче
Россия и Индия договорились о создании центра в области интеллектуальных горных систем
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Ученые России и Индии договорились о создании Центра передового опыта в области интеллектуальных горных систем и сотрудничестве в горнодобывающей промышленности, сообщает в понедельник Дальневосточное отделение РАН.
Меморандум был подписан в посольстве Индии в Москве
между Центральным институтом горного дела и топливных исследований (Индия), Институтом автоматики и процессов управления ДВО РАН и Хабаровским Федеральным исследовательским центром ДВО РАН.
"В меморандуме официально закреплено намерение двух сторон о создании Центра передового опыта в области интеллектуальных горных систем (CoE-IMS). Кроме того, стороны договорились о развитии сотрудничества в области горнодобывающей промышленности, технологий прогнозирования чрезвычайных ситуаций с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения", - говорится в сообщении.
Также ученые договорились о совместной работе в области разработки интеллектуальных систем добычи полезных ископаемых для эффективного мониторинга, управления и повышения безопасности и производительности в шахтах.
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