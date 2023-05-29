Рейтинг@Mail.ru
Мадуро заявил, что Венесуэла хочет стать частью БРИКС - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 29.05.2023 (обновлено: 21:19 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/briks-1874920067.html
Мадуро заявил, что Венесуэла хочет стать частью БРИКС
Мадуро заявил, что Венесуэла хочет стать частью БРИКС - РИА Новости, 29.05.2023
Мадуро заявил, что Венесуэла хочет стать частью БРИКС
Венесуэла хочет стать частью БРИКС, заявил президент страны Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:44
2023-05-29T21:19
брикс
венесуэла
николас мадуро
луис инасиу лула да силва
twitter
бразилия
в мире
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая — РИА Новости. Венесуэла хочет стать частью БРИКС, заявил президент страны Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.&quot;Если спросят Венесуэлу, желает ли она в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла ответит: да, мы хотели бы быть частью БРИКС и сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики&quot;, — отметил глава государства.По его словам, объединение трансформируется в "большой магнит для тех, кто хочет другого мира и кооперации"."Сколько уже заявок есть у БРКИС от стран? Я читал, что больше 30", — подчеркнул Мадуро.Лула да Силва сообщил, что благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС. Он добавил, что подобные инициативы должны быть согласованы всеми странами — участниками объединения."Я мечтаю иметь общую валюту между нашими странами для использования в транзакциях, чтобы мы могли быть независимыми от доллара. Не может быть, чтобы у нас не было больше свободы для ведения бизнеса. Я мечтаю, чтобы у БРИКС была валюта, как евро у Евросоюза", — добавил бразильский лидер.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерен присоединиться еще ряд стран, в их числе: Аргентина, Иран, а также, по информации МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
https://ria.ru/20230528/briks-1874606715.html
https://ria.ru/20230507/briks-1870311385.html
венесуэла
бразилия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8507c6b6cc39b307f8726c3abfeef146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, венесуэла, николас мадуро, луис инасиу лула да силва, twitter, бразилия, в мире, китай
БРИКС, Венесуэла, Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Twitter, Бразилия, В мире, Китай
Мадуро заявил, что Венесуэла хочет стать частью БРИКС

Президент Николас Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать частью БРИКС

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Вид на город Каракас. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая — РИА Новости. Венесуэла хочет стать частью БРИКС, заявил президент страны Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
«

"Если спросят Венесуэлу, желает ли она в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла ответит: да, мы хотели бы быть частью БРИКС и сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики", — отметил глава государства.

По его словам, объединение трансформируется в "большой магнит для тех, кто хочет другого мира и кооперации".
"Сколько уже заявок есть у БРКИС от стран? Я читал, что больше 30", — подчеркнул Мадуро.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС
28 мая, 03:48
Лула да Силва сообщил, что благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС. Он добавил, что подобные инициативы должны быть согласованы всеми странами — участниками объединения.
«
"Я мечтаю иметь общую валюту между нашими странами для использования в транзакциях, чтобы мы могли быть независимыми от доллара. Не может быть, чтобы у нас не было больше свободы для ведения бизнеса. Я мечтаю, чтобы у БРИКС была валюта, как евро у Евросоюза", — добавил бразильский лидер.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерен присоединиться еще ряд стран, в их числе: Аргентина, Иран, а также, по информации МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
Встреча лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Эксперт объяснила, почему новые страны хотят вступить в БРИКС
7 мая, 13:53
 
БРИКСВенесуэлаНиколас МадуроЛуис Инасиу Лула да СилваTwitterБразилияВ миреКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала