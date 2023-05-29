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Мадуро заявил, что Венесуэла хочет стать частью БРИКС

Мадуро заявил, что Венесуэла хочет стать частью БРИКС - РИА Новости, 29.05.2023

Мадуро заявил, что Венесуэла хочет стать частью БРИКС

Венесуэла хочет стать частью БРИКС, заявил президент страны Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:44

2023-05-29T19:44

2023-05-29T21:19

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая — РИА Новости. Венесуэла хочет стать частью БРИКС, заявил президент страны Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой."Если спросят Венесуэлу, желает ли она в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла ответит: да, мы хотели бы быть частью БРИКС и сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики", — отметил глава государства.По его словам, объединение трансформируется в "большой магнит для тех, кто хочет другого мира и кооперации"."Сколько уже заявок есть у БРКИС от стран? Я читал, что больше 30", — подчеркнул Мадуро.Лула да Силва сообщил, что благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС. Он добавил, что подобные инициативы должны быть согласованы всеми странами — участниками объединения."Я мечтаю иметь общую валюту между нашими странами для использования в транзакциях, чтобы мы могли быть независимыми от доллара. Не может быть, чтобы у нас не было больше свободы для ведения бизнеса. Я мечтаю, чтобы у БРИКС была валюта, как евро у Евросоюза", — добавил бразильский лидер.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерен присоединиться еще ряд стран, в их числе: Аргентина, Иран, а также, по информации МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

https://ria.ru/20230528/briks-1874606715.html

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