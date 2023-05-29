https://ria.ru/20230529/arest-1874885183.html
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Дарье Треповой 1 июня
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Дарье Треповой 1 июня - РИА Новости, 29.05.2023
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Дарье Треповой 1 июня
Басманный суд Москвы 1 июня рассмотрит вопрос о продлении до сентября срока ареста Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:00
2023-05-29T17:00
2023-05-29T17:00
москва
происшествия
санкт-петербург
украина
юрий денисов
владлен татарский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы 1 июня рассмотрит вопрос о продлении до сентября срока ареста Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в суде. "Суд 1 июня рассмотрит ходатайство следователя о продлении Треповой меры пресечения в виде содержания под стражей до 2 сентября", - сказали в пресс-службе. Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230428/ekstremizm-1868410779.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, санкт-петербург, украина, юрий денисов, владлен татарский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фонд борьбы с коррупцией
Москва, Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Юрий Денисов, Владлен Татарский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Фонд борьбы с коррупцией
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Дарье Треповой 1 июня
Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Дарье Треповой 1 июня