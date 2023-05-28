https://ria.ru/20230528/zimbabve-1874621324.html
В Зимбабве рассказали о вкладе россиян в развитие туризма в стране
В Зимбабве рассказали о вкладе россиян в развитие туризма в стране - РИА Новости, 28.05.2023
В Зимбабве рассказали о вкладе россиян в развитие туризма в стране
Туристы РФ внесли значительный вклад в развитие туризма Зимбабве, у Хараре большие ожидания от развития сотрудничества в этой сфере с Москвой, заявила РИА... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T09:31
2023-05-28T09:31
2023-05-28T09:31
туризм
новости - туризм
зимбабве
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Туристы РФ внесли значительный вклад в развитие туризма Зимбабве, у Хараре большие ожидания от развития сотрудничества в этой сфере с Москвой, заявила РИА Новости заместитель министра окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства Республики Зимбабве Барбара Рводзи. "На данный момент мы наблюдаем значительный рост доходов от туристической сферы. По моей информации, значительный вклад в это внесли именно российские туристы", - сказала Рводзи. Она добавила, что основную часть составляет бизнес-туризм. "Российские предприниматели приезжают сюда для заключения сделок с нашим правительством, а заодно и посещают достопримечательности", - отметила Рводзи. Она подчеркнула, что у Хараре "большие ожидания от развития отношений с Россией в туристической сфере". "В 2019 году, за год до ковида, мы наблюдали спад интереса российских туристов - их количество составляло лишь около 45% - 50% от того, что было в предыдущие годы. Но сейчас мы видим, что всё больше туристов обращают внимание на Зимбабве", - заключила Рводзи.
https://ria.ru/20230416/zimbabve-1865614006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, зимбабве, россия, хараре
Туризм, Новости - Туризм, Зимбабве, Россия, Хараре
В Зимбабве рассказали о вкладе россиян в развитие туризма в стране
Министр климата Зимбабве Рводзи рассказала о вкладе россиян в развитие туризма в стране
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Туристы РФ внесли значительный вклад в развитие туризма Зимбабве, у Хараре большие ожидания от развития сотрудничества в этой сфере с Москвой, заявила РИА Новости заместитель министра окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства Республики Зимбабве Барбара Рводзи.
"На данный момент мы наблюдаем значительный рост доходов от туристической сферы. По моей информации, значительный вклад в это внесли именно российские туристы", - сказала Рводзи.
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Она добавила, что основную часть составляет бизнес-туризм.
"Российские предприниматели приезжают сюда для заключения сделок с нашим правительством, а заодно и посещают достопримечательности", - отметила Рводзи.
Она подчеркнула, что у Хараре "большие ожидания от развития отношений с Россией в туристической сфере".
"В 2019 году, за год до ковида, мы наблюдали спад интереса российских туристов - их количество составляло лишь около 45% - 50% от того, что было в предыдущие годы. Но сейчас мы видим, что всё больше туристов обращают внимание на Зимбабве", - заключила Рводзи.
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