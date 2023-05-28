https://ria.ru/20230528/zimbabve-1874621324.html

В Зимбабве рассказали о вкладе россиян в развитие туризма в стране

В Зимбабве рассказали о вкладе россиян в развитие туризма в стране - РИА Новости, 28.05.2023

В Зимбабве рассказали о вкладе россиян в развитие туризма в стране

Туристы РФ внесли значительный вклад в развитие туризма Зимбабве, у Хараре большие ожидания от развития сотрудничества в этой сфере с Москвой, заявила РИА... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T09:31

2023-05-28T09:31

2023-05-28T09:31

туризм

новости - туризм

зимбабве

россия

хараре

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Туристы РФ внесли значительный вклад в развитие туризма Зимбабве, у Хараре большие ожидания от развития сотрудничества в этой сфере с Москвой, заявила РИА Новости заместитель министра окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства Республики Зимбабве Барбара Рводзи. "На данный момент мы наблюдаем значительный рост доходов от туристической сферы. По моей информации, значительный вклад в это внесли именно российские туристы", - сказала Рводзи. Она добавила, что основную часть составляет бизнес-туризм. "Российские предприниматели приезжают сюда для заключения сделок с нашим правительством, а заодно и посещают достопримечательности", - отметила Рводзи. Она подчеркнула, что у Хараре "большие ожидания от развития отношений с Россией в туристической сфере". "В 2019 году, за год до ковида, мы наблюдали спад интереса российских туристов - их количество составляло лишь около 45% - 50% от того, что было в предыдущие годы. Но сейчас мы видим, что всё больше туристов обращают внимание на Зимбабве", - заключила Рводзи.

https://ria.ru/20230416/zimbabve-1865614006.html

https://ria.ru/20230408/mavrikiy-1863912519.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, зимбабве, россия, хараре