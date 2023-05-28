https://ria.ru/20230528/yunarmiya-1874674275.html

Замглавы Минобороны от имени Шойгу поздравил "Юнармию" с семилетием

Замглавы Минобороны от имени Шойгу поздравил "Юнармию" с семилетием - РИА Новости, 28.05.2023

Замглавы Минобороны от имени Шойгу поздравил "Юнармию" с семилетием

Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин на итоговом торжественном концерте в... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T17:44

2023-05-28T17:44

2023-05-28T17:44

сергей шойгу

виктор горемыкин

юнармия

общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин на итоговом торжественном концерте в учебно-методическом центре "Авангард" в рамках Всероссийского тематического форума "Юнармия - СемьЯ" от имени министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу поздравил "Юнармию" с семилетием со дня образования. "Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с семилетием со дня образования Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". За это время организация стала большой и дружной семьей, объединила почти полтора миллиона талантливых, энергичных, целеустремленных ребят со всех уголков России, настоящих патриотов нашей родины", - говорится в поздравлении Шойгу, которое зачитал заместитель главы военного ведомства. Как подчеркнул глава оборонного ведомства в поздравлении, члены движения реализовали множество проектов и провели сотни мероприятий. По словам Шойгу, юнармейцы активно поддерживают военнослужащих, принимающих участие в российской специальной военной операции, помогают ветеранам и бережно чтят память защитников отечества. Министр обороны РФ отметил, что "Юнармия" продолжает развиваться и вносит весомый вклад в формирование у молодого поколения россиян высокого патриотического сознания и гражданской ответственности. "Хочу пожелать юнармейцам и их наставникам успехов в труде, творчестве, многогранной общественной деятельности", - говорится в поздравлении. В свою очередь, Горемыкин пожелал молодым людям плодотворной деятельности, ярких впечатлений, здоровья и успехов. "С честью несите высокое звание юнармейца и будьте достойны великих свершений всех поколений защитников отечества!", - сказал он. Двадцать восьмого мая юнармейцы со всех регионов страны собрались на торжественном мероприятии, посвященном седьмой годовщине основания движения. Более тысячи участников посетили выставочный центр "Патриот", Главный храм Вооружённых сил РФ, музейный комплекс "Дорога памяти", выставочный комплекс "Партизанская деревня". В рамках итогового концерта в учебно-методическом центре "Авангард" состоялось награждение лучших юнармейцев. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ и при поддержке президента России. Сейчас в рядах движения насчитывается более 1 миллиона 350 тысяч участников.

https://ria.ru/20230408/yunarmiya-1863984031.html

https://ria.ru/20220303/yunarmiya-1776196148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей шойгу, виктор горемыкин, юнармия, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)