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Глава ЮАР назначил комиссию для расследования ситуации с российским судном - РИА Новости, 28.05.2023
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14:20 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/yuar-1874649595.html
Глава ЮАР назначил комиссию для расследования ситуации с российским судном
Глава ЮАР назначил комиссию для расследования ситуации с российским судном - РИА Новости, 28.05.2023
Глава ЮАР назначил комиссию для расследования ситуации с российским судном
Президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую комиссию для расследования ситуации вокруг российского судна у берегов Западно-Капской провинции в декабре... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:20
2023-05-28T14:20
в мире
юар
сша
россия
сергей рябков
сирил рамафоса
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую комиссию для расследования ситуации вокруг российского судна у берегов Западно-Капской провинции в декабре прошлого года, сообщает телеканал SABC. В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Южноафриканский телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждает, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии, ссылаясь на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления посла США в ЮАР по теме якобы поставок оружия России, заявил, что риторика США в адрес ЮАР и партнеров по поводу отношений с РФ - укоренившаяся привычка Вашингтона давить на страны с независимой политикой. В офисе президента отметили, что ЮАР проведет независимое расследование обвинений в поставках оружия, а разведсообщество США может предоставлять свои доказательства, в случае их наличия. "Президент Сирил Рамафоса назначил независимую комиссию из трех человек для расследования обстоятельств стоянки российского судна под названием Lady R в Саймонстауне", - передает телеканал SABC. Экспертной комиссии дали полтора месяца на установление всех необходимых фактов. "Президент решил провести расследование в связи с серьезностью обвинений, степенью общественного интереса и влиянием этого вопроса на международные отношения ЮАР. Комиссия завершит расследование в течение шести недель и, как ожидается, предоставит отчет президенту в течение двух недель с момента завершения работы", - заявил пресс-секретарь главы государства Винсент Магвенья.
https://ria.ru/20230511/oruzhie-1871145792.html
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в мире, юар, сша, россия, сергей рябков, сирил рамафоса
В мире, ЮАР, США, Россия, Сергей Рябков, Сирил Рамафоса
Глава ЮАР назначил комиссию для расследования ситуации с российским судном

Президент ЮАР Рамафоса назначил комиссию для расследования ситуации с российским судном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоза
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент ЮАР Сирил Рамафоза. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую комиссию для расследования ситуации вокруг российского судна у берегов Западно-Капской провинции в декабре прошлого года, сообщает телеканал SABC.
В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Южноафриканский телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждает, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии, ссылаясь на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления посла США в ЮАР по теме якобы поставок оружия России, заявил, что риторика США в адрес ЮАР и партнеров по поводу отношений с РФ - укоренившаяся привычка Вашингтона давить на страны с независимой политикой. В офисе президента отметили, что ЮАР проведет независимое расследование обвинений в поставках оружия, а разведсообщество США может предоставлять свои доказательства, в случае их наличия.
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"Президент Сирил Рамафоса назначил независимую комиссию из трех человек для расследования обстоятельств стоянки российского судна под названием Lady R в Саймонстауне", - передает телеканал SABC.
Экспертной комиссии дали полтора месяца на установление всех необходимых фактов.
"Президент решил провести расследование в связи с серьезностью обвинений, степенью общественного интереса и влиянием этого вопроса на международные отношения ЮАР. Комиссия завершит расследование в течение шести недель и, как ожидается, предоставит отчет президенту в течение двух недель с момента завершения работы", - заявил пресс-секретарь главы государства Винсент Магвенья.
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