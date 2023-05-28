https://ria.ru/20230528/vybory-1874714950.html

Слуцкий не видит причин ставить под сомнение результаты выборов в Турции

Слуцкий не видит причин ставить под сомнение результаты выборов в Турции - РИА Новости, 28.05.2023

Слуцкий не видит причин ставить под сомнение результаты выборов в Турции

Нет никаких оснований ставить под сомнение результаты выборов в Турции, сообщил журналистам глава международного комитета Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T23:13

2023-05-28T23:13

2023-05-28T23:13

турция

леонид слуцкий (политик)

реджеп тайип эрдоган

лдпр

россия

президентские выборы в турции

в мире

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Нет никаких оснований ставить под сомнение результаты выборов в Турции, сообщил журналистам глава международного комитета Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. "Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своем переизбрании президентом Турции на следующие пять лет. Убедительный итог крайне напряженной избирательной гонки, за которой, без преувеличения, следили во всех мировых столицах… Само голосование проходило при высокой явке избирателей и полном соблюдении всех демократических процедур, то есть не может быть никаких оснований ставить под сомнение его результаты", - сообщил Слуцкий. Также он сообщил, что был на связи все эти месяцы с "турецкими коллегами" и наблюдал за ростом популярности победившего кандидата и Партии справедливости и развития. "Турция была и остается надежным партнером России. Сохранение поста президента за Реджепом Эрдоганом обеспечивает предсказуемость и успешное поступательное развитие в российско-турецких отношениях. Это особенно важно при становлении, по сути, новой региональной архитектуры", - отметил он.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874707905.html

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