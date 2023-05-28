https://ria.ru/20230528/vybory-1874711865.html
Турецкая оппозиция приняла результаты президентских выборов в стране
Турецкая оппозиция приняла результаты президентских выборов в стране - РИА Новости, 28.05.2023
Турецкая оппозиция приняла результаты президентских выборов в стране
Альянс шести оппозиционных партий, выдвинувший Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом в президенты, принимает результаты второго тура президентских выборов и... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T22:46
2023-05-28T22:46
2023-05-28T22:46
в мире
турция
анкара (провинция)
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874627288_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_dd096d1968897de5587de1e4b83ed6a3.jpg
СТАМБУЛ, 28 мая – РИА Новости. Альянс шести оппозиционных партий, выдвинувший Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом в президенты, принимает результаты второго тура президентских выборов и усвоит уроки, заявила в ночь на понедельник лидер входящей в альянс "Хорошей партии" Мерал Акшенер. "Мнение избирателей для нас главный показатель, ничего важнее желания избирателя нет. Избиратель высказал свою точку зрения. Нам необходимо принять этот сигнал, понять его и предпринять необходимые меры... мы усвоим уроки после этих выборов. Для нас важен завтрашний день – это первый день начала работы", - заявила Акшенер на пресс-конференции. Также она поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с победой и отметила, что ее партия продолжит заниматься политической деятельностью. По ее словам, в ночь на понедельник по приглашению Кылычдароглу шесть оппозиционных партий альянса оценят ситуацию с выборами на встрече в штабе Народно-республиканской партии в Анкаре. Сам Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов, в котором он по предварительным результатам проиграл, заявил о самом несправедливом за последние годы выборном процессе и пообещал продолжить борьбу за демократию, но не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования. Действующий президент Турции Эрдоган набирает 52,09% голосов, его соперник Кылычдароглу - 47,91% после обработки бюллетеней из 99,34% избирательных урн, следует из предварительных данных госагентства Anadolu. ЦИК пока не объявлял окончательные результаты. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло боролись нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
https://ria.ru/20230528/kylychdaroglu-1874632902.html
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874707905.html
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874627288_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_382ecd6bd648e21a57189d4eb3ab028f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Анкара (провинция), Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
Турецкая оппозиция приняла результаты президентских выборов в стране
Турецкая оппозиция заявила о принятии результатов второго тура президентских выборов
СТАМБУЛ, 28 мая – РИА Новости. Альянс шести оппозиционных партий, выдвинувший Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом в президенты, принимает результаты второго тура президентских выборов и усвоит уроки, заявила в ночь на понедельник лидер входящей в альянс "Хорошей партии" Мерал Акшенер.
"Мнение избирателей для нас главный показатель, ничего важнее желания избирателя нет. Избиратель высказал свою точку зрения. Нам необходимо принять этот сигнал, понять его и предпринять необходимые меры... мы усвоим уроки после этих выборов. Для нас важен завтрашний день – это первый день начала работы", - заявила Акшенер на пресс-конференции.
От кухонных посиделок к "сирийцы уйдут": Кылычдароглу резко сменил риторику
Также она поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана
с победой и отметила, что ее партия продолжит заниматься политической деятельностью. По ее словам, в ночь на понедельник по приглашению Кылычдароглу шесть оппозиционных партий альянса оценят ситуацию с выборами на встрече в штабе Народно-республиканской партии в Анкаре
.
Сам Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов, в котором он по предварительным результатам проиграл, заявил о самом несправедливом за последние годы выборном процессе и пообещал продолжить борьбу за демократию, но не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования.
Действующий президент Турции
Эрдоган набирает 52,09% голосов, его соперник Кылычдароглу - 47,91% после обработки бюллетеней из 99,34% избирательных урн, следует из предварительных данных госагентства Anadolu. ЦИК пока не объявлял окончательные результаты.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло боролись нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Путин назвал победу Эрдогана на выборах результатом самоотверженной работы