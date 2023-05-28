https://ria.ru/20230528/vybory-1874711865.html

Турецкая оппозиция приняла результаты президентских выборов в стране

Турецкая оппозиция приняла результаты президентских выборов в стране - РИА Новости, 28.05.2023

Турецкая оппозиция приняла результаты президентских выборов в стране

Альянс шести оппозиционных партий, выдвинувший Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом в президенты, принимает результаты второго тура президентских выборов и... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T22:46

2023-05-28T22:46

2023-05-28T22:46

в мире

турция

анкара (провинция)

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 28 мая – РИА Новости. Альянс шести оппозиционных партий, выдвинувший Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом в президенты, принимает результаты второго тура президентских выборов и усвоит уроки, заявила в ночь на понедельник лидер входящей в альянс "Хорошей партии" Мерал Акшенер. "Мнение избирателей для нас главный показатель, ничего важнее желания избирателя нет. Избиратель высказал свою точку зрения. Нам необходимо принять этот сигнал, понять его и предпринять необходимые меры... мы усвоим уроки после этих выборов. Для нас важен завтрашний день – это первый день начала работы", - заявила Акшенер на пресс-конференции. Также она поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с победой и отметила, что ее партия продолжит заниматься политической деятельностью. По ее словам, в ночь на понедельник по приглашению Кылычдароглу шесть оппозиционных партий альянса оценят ситуацию с выборами на встрече в штабе Народно-республиканской партии в Анкаре. Сам Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов, в котором он по предварительным результатам проиграл, заявил о самом несправедливом за последние годы выборном процессе и пообещал продолжить борьбу за демократию, но не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования. Действующий президент Турции Эрдоган набирает 52,09% голосов, его соперник Кылычдароглу - 47,91% после обработки бюллетеней из 99,34% избирательных урн, следует из предварительных данных госагентства Anadolu. ЦИК пока не объявлял окончательные результаты. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло боролись нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.

https://ria.ru/20230528/kylychdaroglu-1874632902.html

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874707905.html

турция

анкара (провинция)

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в мире, турция, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции