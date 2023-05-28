https://ria.ru/20230528/vybory-1874688855.html

По данным ЦИК Турции, Эрдоган набирает более 54 процентов голосов

По данным ЦИК Турции, Эрдоган набирает более 54 процентов голосов - РИА Новости, 28.05.2023

По данным ЦИК Турции, Эрдоган набирает более 54 процентов голосов

После подсчета почти 55% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 54% голосов на выборах президента Турции, сообщил глава ЦИК Ахмет... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T19:30

2023-05-28T19:30

2023-05-28T19:48

турция

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

в мире

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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. После подсчета почти 55% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 54% голосов на выборах президента Турции, сообщил глава ЦИК Ахмет Йенер."Мы посчитали 54,6% голосов. За (Кемаля - ред.) Кылычдароглу проголосовали 45,53%, за Эрдогана - 54,47%", - сообщил Йенер на пресс-конференции.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов почти 50% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - почти 45%.

https://ria.ru/20230512/erdogan-1871343427.html

турция

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

турция, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, в мире