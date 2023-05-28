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По данным ЦИК Турции, Эрдоган набирает более 54 процентов голосов - РИА Новости, 28.05.2023
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19:30 28.05.2023 (обновлено: 19:48 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/vybory-1874688855.html
По данным ЦИК Турции, Эрдоган набирает более 54 процентов голосов
По данным ЦИК Турции, Эрдоган набирает более 54 процентов голосов - РИА Новости, 28.05.2023
По данным ЦИК Турции, Эрдоган набирает более 54 процентов голосов
После подсчета почти 55% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 54% голосов на выборах президента Турции, сообщил глава ЦИК Ахмет... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:30
2023-05-28T19:48
турция
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
в мире
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. После подсчета почти 55% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 54% голосов на выборах президента Турции, сообщил глава ЦИК Ахмет Йенер."Мы посчитали 54,6% голосов. За (Кемаля - ред.) Кылычдароглу проголосовали 45,53%, за Эрдогана - 54,47%", - сообщил Йенер на пресс-конференции.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов почти 50% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - почти 45%.
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турция, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, в мире
Турция, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, В мире
По данным ЦИК Турции, Эрдоган набирает более 54 процентов голосов

ЦИК Турции: Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов с более чем 54% голосов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции
Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. После подсчета почти 55% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 54% голосов на выборах президента Турции, сообщил глава ЦИК Ахмет Йенер.
«
"Мы посчитали 54,6% голосов. За (Кемаля - ред.) Кылычдароглу проголосовали 45,53%, за Эрдогана - 54,47%", - сообщил Йенер на пресс-конференции.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов почти 50% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - почти 45%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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ТурцияПрезидентские выборы в ТурцииРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуВ мире
 
 
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