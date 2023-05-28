https://ria.ru/20230528/vybory-1874688172.html
Оппозиционное агентство Anka: Эрдоган лидирует с 50,6 процента голосов
Оппозиционное агентство Anka: Эрдоган лидирует с 50,6 процента голосов - РИА Новости, 28.05.2023
Оппозиционное агентство Anka: Эрдоган лидирует с 50,6 процента голосов
После подсчета 89,5% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 50,6% голосов, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:27
2023-05-28T19:27
2023-05-28T19:27
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. После подсчета 89,5% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 50,6% голосов, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka. "После обработки 89,5% бюллетеней: за Кылычдароглу проголосовали 49,3% (более 23,6 миллиона), за Эрдогана - 50,67% (более 24,2 миллиона)", - сообщило агентство. По итогам зарубежного голосования отрыв Эрдогана составляет почти 25 тысяч голосов. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Оппозиционное агентство Anka: Эрдоган лидирует с 50,6 процента голосов
Оппозиционное агентство Anka: Эрдоган лидирует с 50,6% после обработки почти 90% голосов