https://ria.ru/20230528/vybory-1874678729.html

В Турции во втором туре президентских выборов ожидают явку до 85 процентов

В Турции во втором туре президентских выборов ожидают явку до 85 процентов - РИА Новости, 28.05.2023

В Турции во втором туре президентских выборов ожидают явку до 85 процентов

Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Турции ожидается на уровне 84-85%, сообщил гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T18:18

2023-05-28T18:18

2023-05-28T18:20

турция

в мире

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Турции ожидается на уровне 84-85%, сообщил гостелеканал TRT Haber. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "Явка избирателей возможна будет выше 80, на уровне 84-85%, по предварительным данным, 84,4%", - сообщил телеканал

https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874663895.html

турция

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турция, в мире, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган