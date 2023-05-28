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Глава ЦИК заявил, что второй тур выборов президента Турции прошел спокойно - РИА Новости, 28.05.2023
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17:27 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/vybory-1874672700.html
Глава ЦИК заявил, что второй тур выборов президента Турции прошел спокойно
Глава ЦИК заявил, что второй тур выборов президента Турции прошел спокойно - РИА Новости, 28.05.2023
Глава ЦИК заявил, что второй тур выборов президента Турции прошел спокойно
Второй тур президентских выборов в Турции завершился, прошел спокойно, проблем не выявлено, сообщил председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T17:27
2023-05-28T17:27
в мире
турция
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Турции завершился, прошел спокойно, проблем не выявлено, сообщил председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер. Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Турции закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (совпадает с мск), начинается процесс подсчета голосов. "Выборы завершились, прошли спокойно. Не зафиксировано неблагоприятных ситуаций", - сообщил Йенер журналистам.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874658008.html
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в мире, турция, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу
Глава ЦИК заявил, что второй тур выборов президента Турции прошел спокойно

Глава ЦИК Турции Йенер заявил, что второй тур президентских выборов прошел спокойно

© РИА Новости / Али Мамедов | Перейти в медиабанкЛюди у конгресс-центра в Анкаре, где происходит подсчет голосов избирателей
Люди у конгресс-центра в Анкаре, где происходит подсчет голосов избирателей - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Али Мамедов
Перейти в медиабанк
Люди у конгресс-центра в Анкаре, где происходит подсчет голосов избирателей
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Турции завершился, прошел спокойно, проблем не выявлено, сообщил председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.
Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Турции закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (совпадает с мск), начинается процесс подсчета голосов.
"Выборы завершились, прошли спокойно. Не зафиксировано неблагоприятных ситуаций", - сообщил Йенер журналистам.
Мужчина голосует на избирательном участке в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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В миреТурцияПрезидентские выборы в ТурцииРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль Кылычдароглу
 
 
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