https://ria.ru/20230528/vybory-1874664265.html
В Стамбуле голосование на президентских выборах проходит спокойно
В Стамбуле голосование на президентских выборах проходит спокойно - РИА Новости, 28.05.2023
В Стамбуле голосование на президентских выборах проходит спокойно
Голосование на выборах президента Турции в Стамбуле проходит спокойно, к полудню люди все еще продолжают приходить на участки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T16:20
2023-05-28T16:20
2023-05-28T16:20
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турция
реджеп тайип эрдоган
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президентские выборы в турции
стамбул
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Голосование на выборах президента Турции в Стамбуле проходит спокойно, к полудню люди все еще продолжают приходить на участки, передает корреспондент РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. На участках в европейской части города, осмотренных корреспондентом агентства, голосование идет своим чередом: в районе 16.00, за час до закрытия участков, люди продолжают приходить, чтобы отдать свой голос. После посещения участка многие из них не уходят, а остаются во дворе школы или университета (в Турции избирательные участки расположены, как правило, в учебных заведениях) и общаются. Полиции на участках в сравнении с первым туром голосования меньше: на одном из них, расположенном в колледже искусств, силовиков нет вовсе, а за порядком следят сотрудники участковой избирательной комиссии.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, стамбул
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции, Стамбул
В Стамбуле голосование на президентских выборах проходит спокойно
В Стамбуле голосование на выборах президента Турции проходит спокойно
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Голосование на выборах президента Турции в Стамбуле проходит спокойно, к полудню люди все еще продолжают приходить на участки, передает корреспондент РИА Новости.
Второй тур президентских выборов в Турции
стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган
и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу
.
На участках в европейской части города, осмотренных корреспондентом агентства, голосование идет своим чередом: в районе 16.00, за час до закрытия участков, люди продолжают приходить, чтобы отдать свой голос. После посещения участка многие из них не уходят, а остаются во дворе школы или университета (в Турции избирательные участки расположены, как правило, в учебных заведениях) и общаются.
Полиции на участках в сравнении с первым туром голосования меньше: на одном из них, расположенном в колледже искусств, силовиков нет вовсе, а за порядком следят сотрудники участковой избирательной комиссии.
Жителей Турции смогли вовлечь в избирательный процесс, считает эксперт