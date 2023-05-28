https://ria.ru/20230528/vybory-1874664265.html

В Стамбуле голосование на президентских выборах проходит спокойно

В Стамбуле голосование на президентских выборах проходит спокойно - РИА Новости, 28.05.2023

В Стамбуле голосование на президентских выборах проходит спокойно

Голосование на выборах президента Турции в Стамбуле проходит спокойно, к полудню люди все еще продолжают приходить на участки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T16:20

2023-05-28T16:20

2023-05-28T16:20

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

стамбул

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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Голосование на выборах президента Турции в Стамбуле проходит спокойно, к полудню люди все еще продолжают приходить на участки, передает корреспондент РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. На участках в европейской части города, осмотренных корреспондентом агентства, голосование идет своим чередом: в районе 16.00, за час до закрытия участков, люди продолжают приходить, чтобы отдать свой голос. После посещения участка многие из них не уходят, а остаются во дворе школы или университета (в Турции избирательные участки расположены, как правило, в учебных заведениях) и общаются. Полиции на участках в сравнении с первым туром голосования меньше: на одном из них, расположенном в колледже искусств, силовиков нет вовсе, а за порядком следят сотрудники участковой избирательной комиссии.

https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874658008.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, стамбул