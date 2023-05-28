https://ria.ru/20230528/urny-1874672356.html
Эрдоган призвал соратников не отходить от урн до подведения итогов выборов
Эрдоган призвал соратников не отходить от урн до подведения итогов выборов - РИА Новости, 28.05.2023
Эрдоган призвал соратников не отходить от урн до подведения итогов выборов
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган призвал соратников находиться у избирательных урн до подведения итогов второго тура президентских выборов. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T17:24
2023-05-28T17:24
2023-05-28T17:24
в мире
турция
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган призвал соратников находиться у избирательных урн до подведения итогов второго тура президентских выборов. Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Турции закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (совпадает с мск), начинается процесс подсчета голосов. За президентское кресло борются нынешний глава республики и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "Я хотел бы поблагодарить каждого товарища, который с раннего утра самоотверженно работает на избирательных участках. Я призываю всех моих братьев и сестер защищать урны для голосования до подведения итогов. Настало время защищать волю нашего народа до последнего момента!", - написал турецкий лидер в Twitter. Ранее гостелеканал TRT Haber сообщил о намерении Эрдогана в ближайшее время прибыть из Стамбула в Анкару, в случае победы во втором туре президентских выборов он обратится к населению из своей резиденции в Бештепе.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874633302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал соратников не отходить от урн до подведения итогов выборов
Эрдоган призвал соратников находиться у избирательных урн до подведения итогов выборов