https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874706589.html

В ЛДПР оценили президентские выборы в Турции

В ЛДПР оценили президентские выборы в Турции - РИА Новости, 28.05.2023

В ЛДПР оценили президентские выборы в Турции

Замруководителя фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко назвали выборы главы турецкого государства торжеством демократии. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T21:59

2023-05-28T21:59

2023-05-28T21:59

в мире

турция

алексей диденко (политик)

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

лдпр

президентские выборы в турции

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Замруководителя фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко назвали выборы главы турецкого государства торжеством демократии. "Президентские выборы в Турции - это торжество демократии. Кандидаты шли ноздря в ноздрю до последнего момента, власть не поддалась соблазну применить админресурс, и турецкий народ по достоинству оценил это: явка буквально зашкаливала", - сообщил Диденко РИА Новости. Также он сообщил, что рад, что "господин Эрдоган, как дружественный по отношению к России политик", остался во главе Турции. "Уверен, что теперь, получив новый мандат от народа на проведение взвешенной политики по отношению к украинскому кризису, он сможет предпринять и новые шаги к тому, чтобы склонить своих партнеров по НАТО к таким же рациональным взглядам. Это было бы в интересах всего мира… Победа Эрдогана - это победа партии нового глобального договора, а не развития эскалации", - также сообщил он. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник - 44,88%.

https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874705625.html

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в мире, турция, алексей диденко (политик), кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, лдпр, президентские выборы в турции