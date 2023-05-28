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В ЛДПР оценили президентские выборы в Турции - РИА Новости, 28.05.2023
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21:59 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874706589.html
В ЛДПР оценили президентские выборы в Турции
В ЛДПР оценили президентские выборы в Турции - РИА Новости, 28.05.2023
В ЛДПР оценили президентские выборы в Турции
Замруководителя фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко назвали выборы главы турецкого государства торжеством демократии. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T21:59
2023-05-28T21:59
в мире
турция
алексей диденко (политик)
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
лдпр
президентские выборы в турции
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Замруководителя фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко назвали выборы главы турецкого государства торжеством демократии. "Президентские выборы в Турции - это торжество демократии. Кандидаты шли ноздря в ноздрю до последнего момента, власть не поддалась соблазну применить админресурс, и турецкий народ по достоинству оценил это: явка буквально зашкаливала", - сообщил Диденко РИА Новости. Также он сообщил, что рад, что "господин Эрдоган, как дружественный по отношению к России политик", остался во главе Турции. "Уверен, что теперь, получив новый мандат от народа на проведение взвешенной политики по отношению к украинскому кризису, он сможет предпринять и новые шаги к тому, чтобы склонить своих партнеров по НАТО к таким же рациональным взглядам. Это было бы в интересах всего мира… Победа Эрдогана - это победа партии нового глобального договора, а не развития эскалации", - также сообщил он. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник - 44,88%.
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в мире, турция, алексей диденко (политик), кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, лдпр, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Алексей Диденко (политик), Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, ЛДПР, Президентские выборы в Турции
В ЛДПР оценили президентские выборы в Турции

В ЛДПР назвали президентские выборы в Турции торжеством демократии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Анкаре
Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Анкаре - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Анкаре. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Замруководителя фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко назвали выборы главы турецкого государства торжеством демократии.
«
"Президентские выборы в Турции - это торжество демократии. Кандидаты шли ноздря в ноздрю до последнего момента, власть не поддалась соблазну применить админресурс, и турецкий народ по достоинству оценил это: явка буквально зашкаливала", - сообщил Диденко РИА Новости.
Также он сообщил, что рад, что "господин Эрдоган, как дружественный по отношению к России политик", остался во главе Турции.
"Уверен, что теперь, получив новый мандат от народа на проведение взвешенной политики по отношению к украинскому кризису, он сможет предпринять и новые шаги к тому, чтобы склонить своих партнеров по НАТО к таким же рациональным взглядам. Это было бы в интересах всего мира… Победа Эрдогана - это победа партии нового глобального договора, а не развития эскалации", - также сообщил он.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник - 44,88%.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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В миреТурцияАлексей Диденко (политик)Кемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганЛДПРПрезидентские выборы в Турции
 
 
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