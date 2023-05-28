Рейтинг@Mail.ru
Сторонники Эрдогана собрались у офиса правящей партии Турции в Стамбуле - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 28.05.2023 (обновлено: 21:37 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874704457.html
Сторонники Эрдогана собрались у офиса правящей партии Турции в Стамбуле
Сторонники Эрдогана собрались у офиса правящей партии Турции в Стамбуле - РИА Новости, 28.05.2023
Сторонники Эрдогана собрались у офиса правящей партии Турции в Стамбуле
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались у офиса правящей партии страны в Стамбуле и громко празднуют победу своего кандидата, передает... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T21:36
2023-05-28T21:37
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
кемаль кылычдароглу
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874693003_0:122:3224:1936_1920x0_80_0_0_90690ee0d83ce7f5458f9e420b35eb61.jpg
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались у офиса правящей партии страны в Стамбуле и громко празднуют победу своего кандидата, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов после подсчета более 98% голосов. По дороге к офису партии в километровую пробку выстроились машины, украшенные национальными флагами страны, флагами с фотографиями Эрдогана и с символикой правящей партии. Все автомобили сигналят, водители и пассажиры радуются победе своего кандидата. У офиса партии - большая толпа сторонников турецкого президента, первоначально они слушали его обращение из района Ускюдар, громко повторяя каждое слово своего кандидата, а после начали слушать музыку, традиционно играющую на митингах в поддержку Эрдогана, и жечь фаеры. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу - 44,88%.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874699907.html
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874693003_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_804f1adac100a523a2fe8ddfcc9f41f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу, стамбул
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Кемаль Кылычдароглу, Стамбул
Сторонники Эрдогана собрались у офиса правящей партии Турции в Стамбуле

Сторонники празднуют победу Эрдогана у офиса правящей партии Турции в Стамбуле

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались у офиса правящей партии страны в Стамбуле и громко празднуют победу своего кандидата, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов после подсчета более 98% голосов.
По дороге к офису партии в километровую пробку выстроились машины, украшенные национальными флагами страны, флагами с фотографиями Эрдогана и с символикой правящей партии. Все автомобили сигналят, водители и пассажиры радуются победе своего кандидата.
У офиса партии - большая толпа сторонников турецкого президента, первоначально они слушали его обращение из района Ускюдар, громко повторяя каждое слово своего кандидата, а после начали слушать музыку, традиционно играющую на митингах в поддержку Эрдогана, и жечь фаеры.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу - 44,88%.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Эрдоган заявил, что мировые лидеры начали поздравлять его с победой
Вчера, 20:51
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в ТурцииКемаль КылычдароглуСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала