https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874704457.html
Сторонники Эрдогана собрались у офиса правящей партии Турции в Стамбуле
Сторонники Эрдогана собрались у офиса правящей партии Турции в Стамбуле - РИА Новости, 28.05.2023
Сторонники Эрдогана собрались у офиса правящей партии Турции в Стамбуле
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались у офиса правящей партии страны в Стамбуле и громко празднуют победу своего кандидата, передает... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T21:36
2023-05-28T21:36
2023-05-28T21:37
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президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались у офиса правящей партии страны в Стамбуле и громко празднуют победу своего кандидата, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов после подсчета более 98% голосов. По дороге к офису партии в километровую пробку выстроились машины, украшенные национальными флагами страны, флагами с фотографиями Эрдогана и с символикой правящей партии. Все автомобили сигналят, водители и пассажиры радуются победе своего кандидата. У офиса партии - большая толпа сторонников турецкого президента, первоначально они слушали его обращение из района Ускюдар, громко повторяя каждое слово своего кандидата, а после начали слушать музыку, традиционно играющую на митингах в поддержку Эрдогана, и жечь фаеры. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу - 44,88%.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу, стамбул
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Кемаль Кылычдароглу, Стамбул
Сторонники Эрдогана собрались у офиса правящей партии Турции в Стамбуле
Сторонники празднуют победу Эрдогана у офиса правящей партии Турции в Стамбуле
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались у офиса правящей партии страны в Стамбуле и громко празднуют победу своего кандидата, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов после подсчета более 98% голосов.
По дороге к офису партии в километровую пробку выстроились машины, украшенные национальными флагами страны, флагами с фотографиями Эрдогана и с символикой правящей партии. Все автомобили сигналят, водители и пассажиры радуются победе своего кандидата.
У офиса партии - большая толпа сторонников турецкого президента, первоначально они слушали его обращение из района Ускюдар, громко повторяя каждое слово своего кандидата, а после начали слушать музыку, традиционно играющую на митингах в поддержку Эрдогана, и жечь фаеры.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу
.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу - 44,88%.
Эрдоган заявил, что мировые лидеры начали поздравлять его с победой