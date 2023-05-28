https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874704457.html

Сторонники Эрдогана собрались у офиса правящей партии Турции в Стамбуле

Сторонники Эрдогана собрались у офиса правящей партии Турции в Стамбуле - РИА Новости, 28.05.2023

Сторонники Эрдогана собрались у офиса правящей партии Турции в Стамбуле

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались у офиса правящей партии страны в Стамбуле и громко празднуют победу своего кандидата, передает... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T21:36

2023-05-28T21:36

2023-05-28T21:37

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

кемаль кылычдароглу

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874693003_0:122:3224:1936_1920x0_80_0_0_90690ee0d83ce7f5458f9e420b35eb61.jpg

СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались у офиса правящей партии страны в Стамбуле и громко празднуют победу своего кандидата, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов после подсчета более 98% голосов. По дороге к офису партии в километровую пробку выстроились машины, украшенные национальными флагами страны, флагами с фотографиями Эрдогана и с символикой правящей партии. Все автомобили сигналят, водители и пассажиры радуются победе своего кандидата. У офиса партии - большая толпа сторонников турецкого президента, первоначально они слушали его обращение из района Ускюдар, громко повторяя каждое слово своего кандидата, а после начали слушать музыку, традиционно играющую на митингах в поддержку Эрдогана, и жечь фаеры. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу - 44,88%.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874699907.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу, стамбул