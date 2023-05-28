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В Турции задержали лже-наблюдателя на выборах, оскорблявшего Эрдогана - РИА Новости, 28.05.2023
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16:16 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874663895.html
В Турции задержали лже-наблюдателя на выборах, оскорблявшего Эрдогана
В Турции задержали лже-наблюдателя на выборах, оскорблявшего Эрдогана - РИА Новости, 28.05.2023
В Турции задержали лже-наблюдателя на выборах, оскорблявшего Эрдогана
Неизвестный с поддельным удостоверением наблюдателя на президентских выборах задержан в турецкой Конье, он был уличен в оскорбительных постах в адрес... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T16:16
2023-05-28T16:16
в мире
турция
конья (провинция)
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Неизвестный с поддельным удостоверением наблюдателя на президентских выборах задержан в турецкой Конье, он был уличен в оскорбительных постах в адрес действующего президента Тайипа Эрдогана в социальных сетях, пишет газета Star. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "Полицейские группы, дежурившие в начальной школе имени Ахмета Перихана Демирока в центральном районе Сельчуклу во время второго тура президентских выборов, проверили личность О.Б.Ш. (23 года), который представился наблюдателем на выборах от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti). Было установлено, что О.Б.Ш. не был представителем или наблюдателем какой-либо партии в школе", - пишет издание. Сообщается, что "задержанный подозреваемый был уличен в оскорбительных постах в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана на своих аккаунтах в социальных сетях" "Подозреваемый все еще находится под стражей в полиции по обвинению в "подделке частных документов" и "оскорблении президента"", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874658008.html
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874653667.html
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в мире, турция, конья (провинция), реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Конья (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
В Турции задержали лже-наблюдателя на выборах, оскорблявшего Эрдогана

В турецкой Конье задержали лже-наблюдателя на выборах, оскорблявшего Эрдогана

© AP Photo / Ali UnalЛюди голосуют на избирательном участке в Анкаре, Турция
Люди голосуют на избирательном участке в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Ali Unal
Люди голосуют на избирательном участке в Анкаре, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Неизвестный с поддельным удостоверением наблюдателя на президентских выборах задержан в турецкой Конье, он был уличен в оскорбительных постах в адрес действующего президента Тайипа Эрдогана в социальных сетях, пишет газета Star.
Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
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"Полицейские группы, дежурившие в начальной школе имени Ахмета Перихана Демирока в центральном районе Сельчуклу во время второго тура президентских выборов, проверили личность О.Б.Ш. (23 года), который представился наблюдателем на выборах от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti). Было установлено, что О.Б.Ш. не был представителем или наблюдателем какой-либо партии в школе", - пишет издание.
Сообщается, что "задержанный подозреваемый был уличен в оскорбительных постах в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана на своих аккаунтах в социальных сетях"
"Подозреваемый все еще находится под стражей в полиции по обвинению в "подделке частных документов" и "оскорблении президента"", - говорится в сообщении.
Избирательный участок в Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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В миреТурцияКонья (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуПрезидентские выборы в Турции
 
 
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