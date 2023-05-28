https://ria.ru/20230528/tatarstan-1874600455.html
На празднике Каравон в Татарстане представят старинные аттракционы
На празднике Каравон в Татарстане представят старинные аттракционы - РИА Новости, 28.05.2023
На празднике Каравон в Татарстане представят старинные аттракционы
Старинные деревянные аттракционы представят на русском народном празднике Каравон в селе Никольское в Татарстане. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T00:48
2023-05-28T00:48
2023-05-28T00:48
республика татарстан
николай чудотворец
россия
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КАЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Старинные деревянные аттракционы представят на русском народном празднике Каравон в селе Никольское в Татарстане. "Первый раз на русском народном празднике Каравон будет представлен большой парк старинных аттракционов (с каруселью), сделанных из дерева и воссозданных по гравюрам XVIII-XIX веков", - сообщают организаторы. Появится и еще одна новая локация - лодочная прогулка по озеру. Традиционно гости Каравона смогут побывать на 20 развлекательных площадках: "Ярмарочные ряды", "Молодецкие забавы", "Кузнечный двор", "Концертная площадь", "Хороводная поляна", "Выставка русского костюма" и других. В празднике примут участие мастера народно-художественного промысла, народные исполнители и этнографические ансамбли - всего более 170 коллективов из Татарстана и других регионов России. Для гостей организованы народные игры, показательные выступления мастеров, мастер-классы по художественным промыслам, театрализованные представления, выступления сольных исполнителей и ансамблей. По традиции можно будет угоститься блюдами из русской печи. Юных посетителей Каравона ждет детская молодежная поляна с играми XVII-XVIII веков, будет работать школа иконописи и колокольного звона. Исполнительница народных песен Марина Девятова, фолк-группа "Партизан FM", Московский народный хор и группа "СKAZKI" станут специальными гостями праздника. Праздник Каравон в селе Никольском имеет более чем 300-летние корни. Он приурочен к престольному празднику села - дню Николая Чудотворца, одному из важнейших праздников в крестьянском календаре: к этому времени заканчивается сев основных сельскохозяйственных культур. В селе Никольское праздник отмечался в течение трех дней: начавшись с церковной службы в сельском храме, он переходил в дома к праздничным столам, а затем на улицы, где устраивались гулянья и хоровод (по-старинному - каравон). Традиция "играть каравон" в первозданном виде сохранилась только в Никольском. По старинной традиции участники хоровода, держась за мизинцы, ходили "каравонным" ("утиным") шагом, то уменьшая, то увеличивая хоровод, вращая его "по солнцу". Отмечался праздник регулярно с XVII века, но в 1950-х годах был запрещен, как религиозный. Возрожден он был лишь в 1990-е годы благодаря старожилам села и народному фольклорному ансамблю "Каравон", созданному с участием носителей традиции.
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николай чудотворец, россия
Республика Татарстан, Николай Чудотворец, Россия
На празднике Каравон в Татарстане представят старинные аттракционы
На русском народном празднике Каравон в Татарстане представят старинные аттракционы
КАЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Старинные деревянные аттракционы представят на русском народном празднике Каравон в селе Никольское в Татарстане.
«
"Первый раз на русском народном празднике Каравон будет представлен большой парк старинных аттракционов (с каруселью), сделанных из дерева и воссозданных по гравюрам XVIII-XIX веков", - сообщают организаторы.
Появится и еще одна новая локация - лодочная прогулка по озеру. Традиционно гости Каравона смогут побывать на 20 развлекательных площадках: "Ярмарочные ряды", "Молодецкие забавы", "Кузнечный двор", "Концертная площадь", "Хороводная поляна", "Выставка русского костюма" и других. В празднике примут участие мастера народно-художественного промысла, народные исполнители и этнографические ансамбли - всего более 170 коллективов из Татарстана и других регионов России
.
Для гостей организованы народные игры, показательные выступления мастеров, мастер-классы по художественным промыслам, театрализованные представления, выступления сольных исполнителей и ансамблей. По традиции можно будет угоститься блюдами из русской печи. Юных посетителей Каравона ждет детская молодежная поляна с играми XVII-XVIII веков, будет работать школа иконописи и колокольного звона.
Исполнительница народных песен Марина Девятова, фолк-группа "Партизан FM", Московский народный хор и группа "СKAZKI" станут специальными гостями праздника.
Праздник Каравон в селе Никольском имеет более чем 300-летние корни. Он приурочен к престольному празднику села - дню Николая Чудотворца
, одному из важнейших праздников в крестьянском календаре: к этому времени заканчивается сев основных сельскохозяйственных культур. В селе Никольское праздник отмечался в течение трех дней: начавшись с церковной службы в сельском храме, он переходил в дома к праздничным столам, а затем на улицы, где устраивались гулянья и хоровод (по-старинному - каравон).
Традиция "играть каравон" в первозданном виде сохранилась только в Никольском. По старинной традиции участники хоровода, держась за мизинцы, ходили "каравонным" ("утиным") шагом, то уменьшая, то увеличивая хоровод, вращая его "по солнцу". Отмечался праздник регулярно с XVII века, но в 1950-х годах был запрещен, как религиозный. Возрожден он был лишь в 1990-е годы благодаря старожилам села и народному фольклорному ансамблю "Каравон", созданному с участием носителей традиции.
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