https://ria.ru/20230528/pesnya-1874701488.html
Эрдоган спел своим сторонникам песню
Эрдоган спел своим сторонникам песню - РИА Новости, 28.05.2023
Эрдоган спел своим сторонникам песню
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первого выступления после второго тура президентских выборов спел своим сторонникам песню, передает корреспондент... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T21:09
2023-05-28T21:09
2023-05-28T21:09
в мире
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
турция
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первого выступления после второго тура президентских выборов спел своим сторонникам песню, передает корреспондент РИА Новости. Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов после подсчета более 98% голосов. Эрдоган вышел к собравшейся в стамбульском районе Ускюдар толпе и начал выступление, подпевая песне "Duyanlara Duymayanlara". После выступления, в котором он заявил о своей победе и поблагодарил граждан за то, что поручили ему руководить страной в ближайшие пять лет, Эрдоган вновь пропел более минуты, вызвав восторженную реакцию публики.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874698827.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, турция
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Турция
Эрдоган спел своим сторонникам песню
Эрдоган спел сторонникам песню в первом выступлении после второго тура выборов президента
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первого выступления после второго тура президентских выборов спел своим сторонникам песню, передает корреспондент РИА Новости.
Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов после подсчета более 98% голосов.
Эрдоган вышел к собравшейся в стамбульском районе Ускюдар толпе и начал выступление, подпевая песне "Duyanlara Duymayanlara". После выступления, в котором он заявил о своей победе и поблагодарил граждан за то, что поручили ему руководить страной в ближайшие пять лет, Эрдоган вновь пропел более минуты, вызвав восторженную реакцию публики.
В Стамбуле сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах