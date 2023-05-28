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Эрдоган спел своим сторонникам песню - РИА Новости, 28.05.2023
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21:09 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/pesnya-1874701488.html
Эрдоган спел своим сторонникам песню
Эрдоган спел своим сторонникам песню - РИА Новости, 28.05.2023
Эрдоган спел своим сторонникам песню
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первого выступления после второго тура президентских выборов спел своим сторонникам песню, передает корреспондент... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T21:09
2023-05-28T21:09
в мире
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
турция
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первого выступления после второго тура президентских выборов спел своим сторонникам песню, передает корреспондент РИА Новости. Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов после подсчета более 98% голосов. Эрдоган вышел к собравшейся в стамбульском районе Ускюдар толпе и начал выступление, подпевая песне "Duyanlara Duymayanlara". После выступления, в котором он заявил о своей победе и поблагодарил граждан за то, что поручили ему руководить страной в ближайшие пять лет, Эрдоган вновь пропел более минуты, вызвав восторженную реакцию публики.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874698827.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, турция
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Турция
Эрдоган спел своим сторонникам песню

Эрдоган спел сторонникам песню в первом выступлении после второго тура выборов президента

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первого выступления после второго тура президентских выборов спел своим сторонникам песню, передает корреспондент РИА Новости.
Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов после подсчета более 98% голосов.
Эрдоган вышел к собравшейся в стамбульском районе Ускюдар толпе и начал выступление, подпевая песне "Duyanlara Duymayanlara". После выступления, в котором он заявил о своей победе и поблагодарил граждан за то, что поручили ему руководить страной в ближайшие пять лет, Эрдоган вновь пропел более минуты, вызвав восторженную реакцию публики.
Сторонники Эрдогана в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
В Стамбуле сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах
Вчера, 20:44
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в ТурцииТурция
 
 
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