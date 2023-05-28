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Жители Горловки рассказали, как ВСУ обстреляли густонаселенный район города - РИА Новости, 28.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:15 28.05.2023
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Жители Горловки рассказали, как ВСУ обстреляли густонаселенный район города
Жители Горловки рассказали, как ВСУ обстреляли густонаселенный район города - РИА Новости, 28.05.2023
Жители Горловки рассказали, как ВСУ обстреляли густонаселенный район города
Украинская армия обстреляла из РСЗО густонаселенный мирный район города Горловка в ДНР, повреждены многоквартирные жилые дома, два человека ранены, передает... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T23:15
2023-05-28T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинская армия обстреляла из РСЗО густонаселенный мирный район города Горловка в ДНР, повреждены многоквартирные жилые дома, два человека ранены, передает корреспондент РИА Новости. "Случилось… Ну как сказать… Шум, пошел взрыв. Один, второй. Я затаилась в зале. Муж вышел покурить в коридор. Чудом спасся. Он все время в этой комнате находился", - рассказывает жительница Горловки Валентина. Во время обстрела был поврежден трубопровод и жилые дома, повреждено их остекление. "Начался обстрел, видно, "Градами". Сначала два прилета на частный сектор. Потом третий прилет - к нам в квартиру. Лоджия разбита. И вроде как четвертый был через нас, куда - не знаю… (меня) осколкам посекло", - рассказал раненый житель Горловки Владимир. По словам очевидцев, никаких военных в районе обстрела никогда не было. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецк
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Жители Горловки рассказали, как ВСУ обстреляли густонаселенный район города

Украинская армия обстреляла из РСЗО густонаселенный мирный район города Горловка в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинская армия обстреляла из РСЗО густонаселенный мирный район города Горловка в ДНР, повреждены многоквартирные жилые дома, два человека ранены, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Случилось… Ну как сказать… Шум, пошел взрыв. Один, второй. Я затаилась в зале. Муж вышел покурить в коридор. Чудом спасся. Он все время в этой комнате находился", - рассказывает жительница Горловки Валентина.
Во время обстрела был поврежден трубопровод и жилые дома, повреждено их остекление.
«
"Начался обстрел, видно, "Градами". Сначала два прилета на частный сектор. Потом третий прилет - к нам в квартиру. Лоджия разбита. И вроде как четвертый был через нас, куда - не знаю… (меня) осколкам посекло", - рассказал раненый житель Горловки Владимир.
По словам очевидцев, никаких военных в районе обстрела никогда не было.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
"Сотрясло всю квартиру": последствия обстрела Горловки
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Горловка за последние сутки подверглась нескольким обстрелам со стороны украинских войск.

Последствия обстрела Горловки из РСЗО Ураган

Горловка за последние сутки подверглась нескольким обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В общей сложности из РСЗО "Град" по городу было выпущено 30 ракет.

Автомобиль, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

В общей сложности из РСЗО "Град" по городу было выпущено 30 ракет.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Один житель города погиб, еще семь получили ранения.

Окна жилого дома, получившие повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Один житель города погиб, еще семь получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Фрагменты снаряда на месте обстрела жилого района Горловки.

Фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в одном из жилых районов Горловки

Фрагменты снаряда на месте обстрела жилого района Горловки.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Разбиты десятки домов.

Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ в одном из жилых районов Горловки

Разбиты десятки домов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Атаке впервые за несколько лет подверглись даже центральные районы города.

Окно жилого дома, получившее повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Атаке впервые за несколько лет подверглись даже центральные районы города.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Наш район обстреливали нечасто. Вокруг было, да. А по центру — это был 2015 и 2014 годы", — рассказала сотрудница одного из магазинов, куда попали осколки.

Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ в одном из жилых районов Горловки

"Наш район обстреливали нечасто. Вокруг было, да. А по центру — это был 2015 и 2014 годы", — рассказала сотрудница одного из магазинов, куда попали осколки.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Жительнице Горловки Валерии осколками от упавшего во дворе снаряда выбило все окна в квартире. По ее словам, она осталась жива только потому, что успела выбежать в коридор.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Жительнице Горловки Валерии осколками от упавшего во дворе снаряда выбило все окна в квартире. По ее словам, она осталась жива только потому, что успела выбежать в коридор.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Сотрясло всю квартиру. Здесь какой-то залп огня. Вылетела, просто вылетела из квартиры", — вспоминает женщина.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

"Сотрясло всю квартиру. Здесь какой-то залп огня. Вылетела, просто вылетела из квартиры", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

ДНР 11 мая отмечала День Республики. Люди уверены, что украинские войска неслучайно нанесли удар именно в этот день.

Жительница дома у окна, разбитого в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

ДНР 11 мая отмечала День Республики. Люди уверены, что украинские войска неслучайно нанесли удар именно в этот день.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Сильно (обстреливали. — Прим. ред.). С самого утра. Мы так поняли, это нас поздравляют с Днем Республики", — говорят в Горловке.

Окно жилого дома, разбитое в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

"Сильно (обстреливали. — Прим. ред.). С самого утра. Мы так поняли, это нас поздравляют с Днем Республики", — говорят в Горловке.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Обстрелы продолжились и на следующий день: утром в пятницу украинские войска выпустили по городу пять ракет из "Града".

Молодой человек заклеивает плёнкой окно, разбитое в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Обстрелы продолжились и на следующий день: утром в пятницу украинские войска выпустили по городу пять ракет из "Града".

© РИА Новости / Сергей Батурин
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12 из 12

Горловка за последние сутки подверглась нескольким обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 12

В общей сложности из РСЗО "Град" по городу было выпущено 30 ракет.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 12

Один житель города погиб, еще семь получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 12

Фрагменты снаряда на месте обстрела жилого района Горловки.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 12

Разбиты десятки домов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 12

Атаке впервые за несколько лет подверглись даже центральные районы города.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 12

"Наш район обстреливали нечасто. Вокруг было, да. А по центру — это был 2015 и 2014 годы", — рассказала сотрудница одного из магазинов, куда попали осколки.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 12

Жительнице Горловки Валерии осколками от упавшего во дворе снаряда выбило все окна в квартире. По ее словам, она осталась жива только потому, что успела выбежать в коридор.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 12

"Сотрясло всю квартиру. Здесь какой-то залп огня. Вылетела, просто вылетела из квартиры", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
9 из 12

ДНР 11 мая отмечала День Республики. Люди уверены, что украинские войска неслучайно нанесли удар именно в этот день.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
10 из 12

"Сильно (обстреливали. — Прим. ред.). С самого утра. Мы так поняли, это нас поздравляют с Днем Республики", — говорят в Горловке.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
11 из 12

Обстрелы продолжились и на следующий день: утром в пятницу украинские войска выпустили по городу пять ракет из "Града".

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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