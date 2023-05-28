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Жители Горловки рассказали, как ВСУ обстреляли густонаселенный район города

Жители Горловки рассказали, как ВСУ обстреляли густонаселенный район города - РИА Новости, 28.05.2023

Жители Горловки рассказали, как ВСУ обстреляли густонаселенный район города

Украинская армия обстреляла из РСЗО густонаселенный мирный район города Горловка в ДНР, повреждены многоквартирные жилые дома, два человека ранены, передает... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T23:15

2023-05-28T23:15

2023-05-28T23:15

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинская армия обстреляла из РСЗО густонаселенный мирный район города Горловка в ДНР, повреждены многоквартирные жилые дома, два человека ранены, передает корреспондент РИА Новости. "Случилось… Ну как сказать… Шум, пошел взрыв. Один, второй. Я затаилась в зале. Муж вышел покурить в коридор. Чудом спасся. Он все время в этой комнате находился", - рассказывает жительница Горловки Валентина. Во время обстрела был поврежден трубопровод и жилые дома, повреждено их остекление. "Начался обстрел, видно, "Градами". Сначала два прилета на частный сектор. Потом третий прилет - к нам в квартиру. Лоджия разбита. И вроде как четвертый был через нас, куда - не знаю… (меня) осколкам посекло", - рассказал раненый житель Горловки Владимир. По словам очевидцев, никаких военных в районе обстрела никогда не было. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины