"Сотрясло всю квартиру": последствия обстрела Горловки

Горловка за последние сутки подверглась нескольким обстрелам со стороны украинских войск.
Горловка за последние сутки подверглась нескольким обстрелам со стороны украинских войск.
В общей сложности из РСЗО "Град" по городу было выпущено 30 ракет.
В общей сложности из РСЗО "Град" по городу было выпущено 30 ракет.
Один житель города погиб, еще семь получили ранения.
Один житель города погиб, еще семь получили ранения.
Фрагменты снаряда на месте обстрела жилого района Горловки.
Фрагменты снаряда на месте обстрела жилого района Горловки.
Разбиты десятки домов.
Атаке впервые за несколько лет подверглись даже центральные районы города.
Атаке впервые за несколько лет подверглись даже центральные районы города.
"Наш район обстреливали нечасто. Вокруг было — да. А по центру — это был 2015 и 2014 год", — рассказала сотрудница одного из магазинов, куда попали осколки.
"Наш район обстреливали нечасто. Вокруг было — да. А по центру — это был 2015 и 2014 год", — рассказала сотрудница одного из магазинов, куда попали осколки.
Жительнице Горловки Валерии осколками от упавшего во дворе снаряда выбило все окна в квартире. По ее словам, она осталась живой только потому, что успела выбежать в коридор.
Жительнице Горловки Валерии осколками от упавшего во дворе снаряда выбило все окна в квартире. По ее словам, она осталась живой только потому, что успела выбежать в коридор.
"Сотрясло всю квартиру. Здесь какой-то залп огня. Вылетела, просто вылетела из квартиры", — вспоминает женщина.
"Сотрясло всю квартиру. Здесь какой-то залп огня. Вылетела, просто вылетела из квартиры", — вспоминает женщина.
ДНР 11 мая отмечала день создания республики. Люди уверены, что украинские войска неслучайно нанесли удар именно в этот день.
ДНР 11 мая отмечала день создания республики. Люди уверены, что украинские войска неслучайно нанесли удар именно в этот день.
"Сильно (обстреливали). С самого утра. Мы так поняли, нас так поздравляют с Днем республики", — говорят в Горловке.
"Сильно (обстреливали). С самого утра. Мы так поняли, нас так поздравляют с Днем республики", — говорят в Горловке.
Обстрелы продолжились и на следующий день: утром в пятницу украинские войска выпустили по городу пять ракет из "Града".
Обстрелы продолжились и на следующий день: утром в пятницу украинские войска выпустили по городу пять ракет из "Града".