Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/nikopol-1874614487.html
В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП
В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП - РИА Новости, 28.05.2023
В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП
Газопровод и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T07:52
2023-05-28T07:52
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827918046_0:115:1177:777_1920x0_80_0_0_3fa6980d33658d4fed344e3ccb6fcfd2.jpg
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Газопровод и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей Лысак. "Повреждены газопровод, линия электропередачи в Никополе", - написал Лысак в своем телеграм-канале. Ночью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Позже киевская администрация также сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе.
https://ria.ru/20230528/kiev-1874609636.html
украина
днепропетровская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827918046_1:0:1177:882_1920x0_80_0_0_8366a008085deb7c8ad1a93e6452aa56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, днепропетровская область, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев, В мире
В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП

Глава администрации Днепропетровской области Лысак: в Никополе повреждены газопровод и ЛЭП

CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица ПервомайскаяГород Никополь
Город Никополь - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица Первомайская
Город Никополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Газопровод и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей Лысак.
"Повреждены газопровод, линия электропередачи в Никополе", - написал Лысак в своем телеграм-канале.
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Кличко сообщил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов
05:15
Ночью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Позже киевская администрация также сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровская областьКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала