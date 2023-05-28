https://ria.ru/20230528/nikopol-1874614487.html

В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП

В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП - РИА Новости, 28.05.2023

В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП

Газопровод и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T07:52

2023-05-28T07:52

2023-05-28T07:52

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

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в мире

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Газопровод и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей Лысак. "Повреждены газопровод, линия электропередачи в Никополе", - написал Лысак в своем телеграм-канале. Ночью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Позже киевская администрация также сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе.

https://ria.ru/20230528/kiev-1874609636.html

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днепропетровская область

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украина, днепропетровская область, киев, в мире