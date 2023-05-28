https://ria.ru/20230528/nikopol-1874614487.html
В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП
В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП - РИА Новости, 28.05.2023
В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП
Газопровод и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T07:52
2023-05-28T07:52
2023-05-28T07:52
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827918046_0:115:1177:777_1920x0_80_0_0_3fa6980d33658d4fed344e3ccb6fcfd2.jpg
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Газопровод и линия электропередачи повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей Лысак. "Повреждены газопровод, линия электропередачи в Никополе", - написал Лысак в своем телеграм-канале. Ночью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Позже киевская администрация также сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе.
https://ria.ru/20230528/kiev-1874609636.html
украина
днепропетровская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827918046_1:0:1177:882_1920x0_80_0_0_8366a008085deb7c8ad1a93e6452aa56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев, В мире
В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП
Глава администрации Днепропетровской области Лысак: в Никополе повреждены газопровод и ЛЭП