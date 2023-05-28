https://ria.ru/20230528/molitva-1874717467.html
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу молитвой в соборе Святой Софии
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу молитвой в соборе Святой Софии - РИА Новости, 28.05.2023
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу молитвой в соборе Святой Софии
В соборе Святой Софии жители Стамбула собрались на вечернюю молитву, здесь же много сторонников победившего на выборах президента страны Реджепа Тайипа... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T23:46
2023-05-28T23:46
2023-05-28T23:46
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
стамбул
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. В соборе Святой Софии жители Стамбула собрались на вечернюю молитву, здесь же много сторонников победившего на выборах президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. В районе 10 вечера местного времени (совпадает с мск) жители города начали собираться на молитву. Вокруг собора многие люди гуляют с национальными флагами и символикой правящей партии, а также плакатами Эрдогана, но, заходя внутрь, прячут символику и перестают скандировать лозунги в поддержку своего кандидата, приступают к вечерней молитве. Вечером собор почти полностью заполнен верующими.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, стамбул
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Стамбул
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу молитвой в соборе Святой Софии
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу молитвой в соборе Святой Софии в Стамбуле