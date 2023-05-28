Рейтинг@Mail.ru
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу молитвой в соборе Святой Софии - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/molitva-1874717467.html
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу молитвой в соборе Святой Софии
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу молитвой в соборе Святой Софии - РИА Новости, 28.05.2023
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу молитвой в соборе Святой Софии
В соборе Святой Софии жители Стамбула собрались на вечернюю молитву, здесь же много сторонников победившего на выборах президента страны Реджепа Тайипа... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T23:46
2023-05-28T23:46
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574886421_0:150:2016:1284_1920x0_80_0_0_de555f0f823cb2887e9471d6a6fc6ad8.jpg
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. В соборе Святой Софии жители Стамбула собрались на вечернюю молитву, здесь же много сторонников победившего на выборах президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. В районе 10 вечера местного времени (совпадает с мск) жители города начали собираться на молитву. Вокруг собора многие люди гуляют с национальными флагами и символикой правящей партии, а также плакатами Эрдогана, но, заходя внутрь, прячут символику и перестают скандировать лозунги в поддержку своего кандидата, приступают к вечерней молитве. Вечером собор почти полностью заполнен верующими.
https://ria.ru/20230528/khatay-1874713410.html
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574886421_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_1f134d86933c46477a420a93168f6930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, стамбул
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Стамбул
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу молитвой в соборе Святой Софии

Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу молитвой в соборе Святой Софии в Стамбуле

© Sputnik / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкМечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле
Мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© Sputnik / Максим Дурнев
Перейти в медиабанк
Мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. В соборе Святой Софии жители Стамбула собрались на вечернюю молитву, здесь же много сторонников победившего на выборах президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.
В районе 10 вечера местного времени (совпадает с мск) жители города начали собираться на молитву. Вокруг собора многие люди гуляют с национальными флагами и символикой правящей партии, а также плакатами Эрдогана, но, заходя внутрь, прячут символику и перестают скандировать лозунги в поддержку своего кандидата, приступают к вечерней молитве. Вечером собор почти полностью заполнен верующими.
Улицы пострадавшего от землетрясения города Антакья после победы Эрдогана - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
В пострадавшем от землетрясения Хатае начали праздновать победу Эрдогана
Вчера, 23:01
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в ТурцииСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала