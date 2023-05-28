https://ria.ru/20230528/lukashenko-1874649767.html

Лукашенко призвал объединиться желающих иметь ядерное оружие

Лукашенко призвал объединиться желающих иметь ядерное оружие - РИА Новости, 28.05.2023

Лукашенко призвал объединиться желающих иметь ядерное оружие

Страны, желающие иметь ядерное оружие, могут вступить в Союзное государство, предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T14:21

2023-05-28T14:21

2023-05-28T16:27

в мире

белоруссия

казахстан

россия

павел зарубин

александр лукашенко

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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Страны, желающие иметь ядерное оружие, могут вступить в Союзное государство, предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого он опубликовал в своем телеграм-канале. Политик указал, что так можно решить проблему, если какая-то страна переживает об отсутствии у себя ядерного арсенала. Лукашенко отдельно упомянул Казахстан, отметив, что не думает о наличии таких переживаний у главы республики Касым-Жомарта Токаева."Но если вдруг (переживает. — Прим. ред.), так никто не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией", — сказал президент.Лукашенко добавил, что сказанное — это его мнение, а не позиция россиян. "Но при этом выразил мнение, что такие действия возможны, так как "у нас уникальный шанс объединиться".

белоруссия

казахстан

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, казахстан, россия, павел зарубин, александр лукашенко