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Лукашенко призвал объединиться желающих иметь ядерное оружие - РИА Новости, 28.05.2023
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14:21 28.05.2023 (обновлено: 16:27 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/lukashenko-1874649767.html
Лукашенко призвал объединиться желающих иметь ядерное оружие
Лукашенко призвал объединиться желающих иметь ядерное оружие - РИА Новости, 28.05.2023
Лукашенко призвал объединиться желающих иметь ядерное оружие
Страны, желающие иметь ядерное оружие, могут вступить в Союзное государство, предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:21
2023-05-28T16:27
в мире
белоруссия
казахстан
россия
павел зарубин
александр лукашенко
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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Страны, желающие иметь ядерное оружие, могут вступить в Союзное государство, предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого он опубликовал в своем телеграм-канале. Политик указал, что так можно решить проблему, если какая-то страна переживает об отсутствии у себя ядерного арсенала. Лукашенко отдельно упомянул Казахстан, отметив, что не думает о наличии таких переживаний у главы республики Касым-Жомарта Токаева.&quot;Но если вдруг (переживает. — Прим. ред.), так никто не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией&quot;, — сказал президент.Лукашенко добавил, что сказанное — это его мнение, а не позиция россиян. "Но при этом выразил мнение, что такие действия возможны, так как "у нас уникальный шанс объединиться".
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в мире, белоруссия, казахстан, россия, павел зарубин, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Казахстан, Россия, Павел Зарубин, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал объединиться желающих иметь ядерное оружие

Лукашенко посоветовал желающим иметь ядерное оружие вступать в Союзное государство

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Страны, желающие иметь ядерное оружие, могут вступить в Союзное государство, предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого он опубликовал в своем телеграм-канале.
Политик указал, что так можно решить проблему, если какая-то страна переживает об отсутствии у себя ядерного арсенала. Лукашенко отдельно упомянул Казахстан, отметив, что не думает о наличии таких переживаний у главы республики Касым-Жомарта Токаева.
«

"Но если вдруг (переживает. — Прим. ред.), так никто не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией", — сказал президент.

Лукашенко добавил, что сказанное — это его мнение, а не позиция россиян. "Но при этом выразил мнение, что такие действия возможны, так как "у нас уникальный шанс объединиться".
 
В миреБелоруссияКазахстанРоссияПавел ЗарубинАлександр Лукашенко
 
 
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