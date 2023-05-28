https://ria.ru/20230528/kylychdaroglu-1874706923.html
Кылычдароглу назвал прошедшие выборы несправедливыми
Кылычдароглу назвал прошедшие выборы несправедливыми - РИА Новости, 28.05.2023
Кылычдароглу назвал прошедшие выборы несправедливыми
Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов, в котором он, по предварительным... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T21:59
2023-05-28T21:59
2023-05-28T22:55
турция
президентские выборы в турции
в мире
анкара (провинция)
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов, в котором он, по предварительным данным, проиграл, заявил о "самом несправедливом" за последние годы выборном процессе и пообещал продолжить борьбу за демократию."Мы пережили самый несправедливый выборный процесс за последние годы", - заявил Кылычдароглу, выступая в Анкаре.Он также заявил, что подвергался давлению.В своей речи он не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования.Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,09% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 47,91% после обработки бюллетеней из более чем 99% избирательных урн, следует из предварительных данных госагентства Анадолу. ЦИК пока не объявлял окончательные результаты.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 8.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло боролись нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874633302.html
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, президентские выборы в турции, в мире, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган
Турция, Президентские выборы в Турции, В мире, Анкара (провинция), Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган
Кылычдароглу назвал прошедшие выборы несправедливыми
Соперник Эрдогана Кылычдароглу назвал выборы несправедливыми и пообещал продолжить борьбу
АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов, в котором он, по предварительным данным, проиграл, заявил о "самом несправедливом" за последние годы выборном процессе и пообещал продолжить борьбу за демократию.
"Мы пережили самый несправедливый выборный процесс за последние годы", - заявил Кылычдароглу, выступая в Анкаре
.
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Он также заявил, что подвергался давлению.
В своей речи он не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
набирает 52,09% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 47,91% после обработки бюллетеней из более чем 99% избирательных урн, следует из предварительных данных госагентства Анадолу. ЦИК пока не объявлял окончательные результаты.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 8.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло боролись нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
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