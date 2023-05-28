https://ria.ru/20230528/kylychdaroglu-1874683181.html

Оппозиционное Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65% бюллетеней

Оппозиционное Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65% бюллетеней - РИА Новости, 28.05.2023

Оппозиционное Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65% бюллетеней

Оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 65% бюллетеней кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T18:49

2023-05-28T18:49

2023-05-28T18:53

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 65% бюллетеней кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в почти 700 тысяч голосов. "После обработки 65% бюллетеней: за Кылычдароглу проголосовали 50,93% (более 17,8 миллиона), за Эрдогана - 49,07% (более 17,2 миллиона)", - сообщило агентство. Явка составила более 84%. При этом госагентство Anadolu после подсчета 66% бюллетеней сообщало, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов с почти 55% голосов. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.

https://ria.ru/20230528/vybory-1874672700.html

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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган