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Оппозиционное Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65% бюллетеней - РИА Новости, 28.05.2023
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18:49 28.05.2023 (обновлено: 18:53 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/kylychdaroglu-1874683181.html
Оппозиционное Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65% бюллетеней
Оппозиционное Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65% бюллетеней - РИА Новости, 28.05.2023
Оппозиционное Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65% бюллетеней
Оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 65% бюллетеней кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T18:49
2023-05-28T18:53
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 65% бюллетеней кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в почти 700 тысяч голосов. "После обработки 65% бюллетеней: за Кылычдароглу проголосовали 50,93% (более 17,8 миллиона), за Эрдогана - 49,07% (более 17,2 миллиона)", - сообщило агентство. Явка составила более 84%. При этом госагентство Anadolu после подсчета 66% бюллетеней сообщало, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов с почти 55% голосов. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
Оппозиционное Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65% бюллетеней

Оппозиционное агентство Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65 процентов бюллетеней

© AP PhotoКемаль Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo
Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 65% бюллетеней кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в почти 700 тысяч голосов.
«
"После обработки 65% бюллетеней: за Кылычдароглу проголосовали 50,93% (более 17,8 миллиона), за Эрдогана - 49,07% (более 17,2 миллиона)", - сообщило агентство.
Явка составила более 84%.
При этом госагентство Anadolu после подсчета 66% бюллетеней сообщало, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов с почти 55% голосов.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.
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В миреТурцияКемаль КылычдароглуПрезидентские выборы в ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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