https://ria.ru/20230528/kylychdaroglu-1874683181.html
Оппозиционное Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65% бюллетеней
Оппозиционное Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65% бюллетеней - РИА Новости, 28.05.2023
Оппозиционное Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65% бюллетеней
Оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 65% бюллетеней кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T18:49
2023-05-28T18:49
2023-05-28T18:53
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871681618_0:254:2844:1854_1920x0_80_0_0_881ff9df01763fe98cf8da501304bfa3.jpg
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 65% бюллетеней кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в почти 700 тысяч голосов. "После обработки 65% бюллетеней: за Кылычдароглу проголосовали 50,93% (более 17,8 миллиона), за Эрдогана - 49,07% (более 17,2 миллиона)", - сообщило агентство. Явка составила более 84%. При этом госагентство Anadolu после подсчета 66% бюллетеней сообщало, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов с почти 55% голосов. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.
https://ria.ru/20230528/vybory-1874672700.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871681618_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_797ebac21adbe79cf4d7f3c834361f31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
Оппозиционное Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65% бюллетеней
Оппозиционное агентство Anka: Кылычдароглу лидирует после подсчета 65 процентов бюллетеней
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 65% бюллетеней кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в почти 700 тысяч голосов.
«
"После обработки 65% бюллетеней: за Кылычдароглу проголосовали 50,93% (более 17,8 миллиона), за Эрдогана
- 49,07% (более 17,2 миллиона)", - сообщило агентство.
Явка составила более 84%.
При этом госагентство Anadolu после подсчета 66% бюллетеней сообщало, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов с почти 55% голосов.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.
Глава ЦИК заявил, что второй тур выборов президента Турции прошел спокойно