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Крик неизвестного на избирательном участке рассердил Эрдогана - РИА Новости, 28.05.2023
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14:34 28.05.2023 (обновлено: 15:46 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/krik-1874651612.html
Крик неизвестного на избирательном участке рассердил Эрдогана
Крик неизвестного на избирательном участке рассердил Эрдогана - РИА Новости, 28.05.2023
Крик неизвестного на избирательном участке рассердил Эрдогана
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассердился после крика неизвестного человека на избирательном участке, реакция турецкого лидера попала на... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:34
2023-05-28T15:46
в мире
стамбул
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассердился после крика неизвестного человека на избирательном участке, реакция турецкого лидера попала на камеры, передал телеканал Halk TV. &quot;В средней школе Саффета Чеби, куда президент Реджеп Тайип Эрдоган пришел голосовать, царило напряжение. Когда Эрдоган вошел в школу, чтобы отдать свой голос, раздался крик неизвестного. В этот момент было видно, что Эрдоган рассердился&quot;, — сообщил канал.На видео слышно, как один из присутствующих закричал в сторону Эрдогана: "Десять лет пытаюсь посмотреть на тебя!" Сообщается, что президент, посмотревший в ту сторону в момент, когда раздался крик, дал указание своим сторонникам "успокоить ситуацию".Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье, в 8:00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17:00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874644922.html
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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Крик неизвестного на избирательном участке рассердил Эрдогана

Крик неизвестного на избирательном участке в Стамбуле рассердил Эрдогана

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассердился после крика неизвестного человека на избирательном участке, реакция турецкого лидера попала на камеры, передал телеканал Halk TV.
«

"В средней школе Саффета Чеби, куда президент Реджеп Тайип Эрдоган пришел голосовать, царило напряжение. Когда Эрдоган вошел в школу, чтобы отдать свой голос, раздался крик неизвестного. В этот момент было видно, что Эрдоган рассердился", — сообщил канал.

На видео слышно, как один из присутствующих закричал в сторону Эрдогана: "Десять лет пытаюсь посмотреть на тебя!"
Сообщается, что президент, посмотревший в ту сторону в момент, когда раздался крик, дал указание своим сторонникам "успокоить ситуацию".
Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье, в 8:00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17:00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
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В миреСтамбулТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуПрезидентские выборы в Турции
 
 
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