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В пострадавшем от землетрясения Хатае начали праздновать победу Эрдогана - РИА Новости, 28.05.2023
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23:01 28.05.2023 (обновлено: 23:06 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/khatay-1874713410.html
В пострадавшем от землетрясения Хатае начали праздновать победу Эрдогана
В пострадавшем от землетрясения Хатае начали праздновать победу Эрдогана - РИА Новости, 28.05.2023
В пострадавшем от землетрясения Хатае начали праздновать победу Эрдогана
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали праздновать его победу во втором туре президентских выборов на улице Ататюрка в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T23:01
2023-05-28T23:06
в мире
хатай (провинция)
турция
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
кахраманмараш
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АНТАКЬЯ, 28 мая - РИА Новости. Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали праздновать его победу во втором туре президентских выборов на улице Ататюрка в Антакье, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) празднуют победу Эрдогана на президентских выборах, играя на музыкальных инструментах - барабане и зурне, в районе Антакья провинции Хатай, которую в феврале затронули сокрушительные землетрясения. Сторонники Эрдогана собрались на улице Ататюрка в Антакье, организовали колонну автомобилей и отпраздновали победу маршем, также были запущены фейерверки. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях достигло 50,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874711149.html
хатай (провинция)
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Улицы пострадавшего от землетрясения города Антакья после победы Эрдогана
Праздновать победу Эрдогана на улицы вышли и в пострадавшем от землетрясения городе Антакья
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в мире, хатай (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, кахраманмараш
В мире, Хатай (провинция), Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Кахраманмараш
В пострадавшем от землетрясения Хатае начали праздновать победу Эрдогана

В пострадавшей от землетрясения провинции Хатай начали праздновать победу Эрдогана

Читать ria.ru в
АНТАКЬЯ, 28 мая - РИА Новости. Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали праздновать его победу во втором туре президентских выборов на улице Ататюрка в Антакье, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) празднуют победу Эрдогана на президентских выборах, играя на музыкальных инструментах - барабане и зурне, в районе Антакья провинции Хатай, которую в феврале затронули сокрушительные землетрясения.
Сторонники Эрдогана собрались на улице Ататюрка в Антакье, организовали колонну автомобилей и отпраздновали победу маршем, также были запущены фейерверки.
Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях достигло 50,5 тысячи человек.
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В миреХатай (провинция)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в ТурцииКахраманмараш
 
 
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