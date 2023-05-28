https://ria.ru/20230528/khatay-1874713410.html

В пострадавшем от землетрясения Хатае начали праздновать победу Эрдогана

В пострадавшем от землетрясения Хатае начали праздновать победу Эрдогана - РИА Новости, 28.05.2023

В пострадавшем от землетрясения Хатае начали праздновать победу Эрдогана

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали праздновать его победу во втором туре президентских выборов на улице Ататюрка в... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T23:01

2023-05-28T23:01

2023-05-28T23:06

в мире

хатай (провинция)

турция

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

кахраманмараш

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АНТАКЬЯ, 28 мая - РИА Новости. Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали праздновать его победу во втором туре президентских выборов на улице Ататюрка в Антакье, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) празднуют победу Эрдогана на президентских выборах, играя на музыкальных инструментах - барабане и зурне, в районе Антакья провинции Хатай, которую в феврале затронули сокрушительные землетрясения. Сторонники Эрдогана собрались на улице Ататюрка в Антакье, организовали колонну автомобилей и отпраздновали победу маршем, также были запущены фейерверки. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях достигло 50,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874711149.html

хатай (провинция)

турция

кахраманмараш

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Улицы пострадавшего от землетрясения города Антакья после победы Эрдогана Праздновать победу Эрдогана на улицы вышли и в пострадавшем от землетрясения городе Антакья 2023-05-28T23:01 true PT0M48S

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в мире, хатай (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, кахраманмараш