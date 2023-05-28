https://ria.ru/20230528/erdogan-1874716093.html

Эрдоган после победы на выборах заявил о начале "столетия Турции"

Эрдоган после победы на выборах заявил о начале "столетия Турции" - РИА Новости, 29.05.2023

Эрдоган после победы на выборах заявил о начале "столетия Турции"

Президент Турции Тайип Эрдоган после победы во втором туре президентских выборов в стране заявил о начале "столетия Турции". РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-28T23:28

2023-05-28T23:28

2023-05-29T00:04

реджеп тайип эрдоган

турция

в мире

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган после победы во втором туре президентских выборов в стране заявил о начале "столетия Турции".Эрдоган набрал более 52% голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер."С Великой Турецкой Победой... Да начнется столетие Турции!" - написал Эрдоган в Twitter.В текущем году Турецкая Республика отмечает столетие своего создания.Эрдогана уже поздравили многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.Владимир Путин, в частности, назвал победу Эрдогана на выборах закономерным результатом его самоотверженной работы на посту главы Турции. Он отметил, что Москва высоко ценит его личный вклад в упрочение дружественных двусторонних отношений. Президент России подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам, а также пожелал Эрдогану новых успехов на посту главы государства, крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html

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реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, президентские выборы в турции