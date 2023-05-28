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Эрдоган после победы на выборах заявил о начале "столетия Турции" - РИА Новости, 29.05.2023
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23:28 28.05.2023 (обновлено: 00:04 29.05.2023)
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874716093.html
Эрдоган после победы на выборах заявил о начале "столетия Турции"
Эрдоган после победы на выборах заявил о начале "столетия Турции" - РИА Новости, 29.05.2023
Эрдоган после победы на выборах заявил о начале "столетия Турции"
Президент Турции Тайип Эрдоган после победы во втором туре президентских выборов в стране заявил о начале "столетия Турции". РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-28T23:28
2023-05-29T00:04
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган после победы во втором туре президентских выборов в стране заявил о начале "столетия Турции".Эрдоган набрал более 52% голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер."С Великой Турецкой Победой... Да начнется столетие Турции!" - написал Эрдоган в Twitter.В текущем году Турецкая Республика отмечает столетие своего создания.Эрдогана уже поздравили многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.Владимир Путин, в частности, назвал победу Эрдогана на выборах закономерным результатом его самоотверженной работы на посту главы Турции. Он отметил, что Москва высоко ценит его личный вклад в упрочение дружественных двусторонних отношений. Президент России подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам, а также пожелал Эрдогану новых успехов на посту главы государства, крепкого здоровья и благополучия.
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реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, президентские выборы в турции
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире, Президентские выборы в Турции
Эрдоган после победы на выборах заявил о начале "столетия Турции"

Эрдоган заявил о начале "столетия Турции" после победы во втором туре выборов президента

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган после победы во втором туре президентских выборов в стране заявил о начале "столетия Турции".
Эрдоган набрал более 52% голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.
«
"С Великой Турецкой Победой... Да начнется столетие Турции!" - написал Эрдоган в Twitter.
В текущем году Турецкая Республика отмечает столетие своего создания.
Эрдогана уже поздравили многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.
Владимир Путин, в частности, назвал победу Эрдогана на выборах закономерным результатом его самоотверженной работы на посту главы Турции. Он отметил, что Москва высоко ценит его личный вклад в упрочение дружественных двусторонних отношений. Президент России подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам, а также пожелал Эрдогану новых успехов на посту главы государства, крепкого здоровья и благополучия.
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Эрдоган изменил Турцию. И сохранил власть
Вчера, 21:04
 
Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияВ миреПрезидентские выборы в Турции
 
 
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