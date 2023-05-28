https://ria.ru/20230528/erdogan-1874715940.html

Пушков прокомментировал победу Эрдогана на президентских выборах в Турции

Пушков прокомментировал победу Эрдогана на президентских выборах в Турции - РИА Новости, 28.05.2023

Пушков прокомментировал победу Эрдогана на президентских выборах в Турции

При Реджепе Тайипе Эрдогане Турция продолжит внешнюю политику, подчиненную ее собственным интересам, а не интересам внешних сил, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T23:25

2023-05-28T23:25

2023-05-28T23:25

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

алексей пушков

в мире

президентские выборы в турции

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. При Реджепе Тайипе Эрдогане Турция продолжит внешнюю политику, подчиненную ее собственным интересам, а не интересам внешних сил, считает сенатор Алексей Пушков. Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Турции с переизбранием на пост главы государства, отметив, что его победа стала свидетельством поддержки турецким народом усилий по укреплению суверенитета и проведению независимой внешней политики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Эрдоган побеждает. Это означает продолжение внешней политики Турции, подчиненной ее собственным интересам, а не интересам внешних сил, стремящихся определять ее политику", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Политик отметил, что в последний раз был в Турции в 2019 году на представительном международном форуме с участием Эрдогана и уже тогда "ощутил выраженное стремление турецкого общества к самостоятельности, как и раздражение из-за постоянного давления со стороны Запада". Пушков подчеркнул, что "далеко не во всем курс Эрдогана отвечает нашим интересам". "Но его поддержка со стороны большей части турецкого общества означает нежелание возвращаться под доминирование США. Это было бы возвращением в век двадцатый. Турция же видит себя в новом, XXI веке - веке многополюсности и сдвигов силовых полей. Она смотрит в будущее", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20230528/vybory-1874714950.html

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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, алексей пушков, в мире, президентские выборы в турции