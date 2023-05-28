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Путин назвал победу Эрдогана на выборах результатом самоотверженной работы - РИА Новости, 28.05.2023
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22:05 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874707905.html
Путин назвал победу Эрдогана на выборах результатом самоотверженной работы
Путин назвал победу Эрдогана на выборах результатом самоотверженной работы - РИА Новости, 28.05.2023
Путин назвал победу Эрдогана на выборах результатом самоотверженной работы
Президент РФ Владимир Путин поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, отметив, что его победа на выборах является... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T22:05
2023-05-28T22:05
турция
реджеп тайип эрдоган
аэс "аккую"
владимир путин
россия
в мире
президентские выборы в турции
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, отметив, что его победа на выборах является закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы государства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики", - говорится в сообщении.Путин также подчеркнул, что Россия придает большое значение последовательной реализации совместных проектов, в том числе строительству АЭС "Аккую" и созданию газового хаба на территории Турции. "От души желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.
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турция, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", владимир путин, россия, в мире, президентские выборы в турции
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую", Владимир Путин, Россия, В мире, Президентские выборы в Турции
Путин назвал победу Эрдогана на выборах результатом самоотверженной работы

Путин назвал победу Эрдогана на выборах в Турции результатом самоотверженной работы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, отметив, что его победа на выборах является закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы государства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики", - говорится в сообщении.
Путин также подчеркнул, что Россия придает большое значение последовательной реализации совместных проектов, в том числе строительству АЭС "Аккую" и созданию газового хаба на территории Турции.
"От души желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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Вчера, 21:04
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАЭС "Аккую"Владимир ПутинРоссияВ миреПрезидентские выборы в Турции
 
 
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