https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html

Эрдоган изменил Турцию. И сохранил власть

Эрдоган изменил Турцию. И сохранил власть - РИА Новости, 28.05.2023

Эрдоган изменил Турцию. И сохранил власть

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции не начинает новую эпоху, но закрепляет очень важную тенденцию как в самой Турции,... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T21:04

2023-05-28T21:04

2023-05-28T21:13

аналитика

в мире

турция

россия

сша

реджеп тайип эрдоган

нато

президентские выборы в турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874696384_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_196f9e47848bf68db795bd6287f2df5b.jpg

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции не начинает новую эпоху, но закрепляет очень важную тенденцию как в самой Турции, так и в мире.Укрепление суверенитета сильных держав и национальной идентичности сильных наций — вот о чем свидетельствуют итоги турецких выборов. Да, на первый, поверхностный, взгляд Турция расколота — есть светская и религиозная, либеральная и консервативная, столичная и провинциальная. Но раскол турецкого общества не похож на раскол в США или Франции (да и любой другой стране западного мира), потому что при всей вестернизации турецкой жизни за последние сто лет Турция не стала восточной копией Запада (антитрадиционного и пострелигиозного общества). Не стала не только в укладе своей жизни, но и в самоопределении на мировой арене. В отличие, например, от куда более сильной экономически Японии (попавшей под контроль США после поражения во Второй мировой войне), Турция, даже став членом НАТО, сумела сохранить свою независимость — и это очень важно не только для нее, но и для всего незападного мира.Можно, конечно, утверждать, что главной причиной сохранения турецкой самостоятельности стал ислам, как и то, что именно Османская империя на протяжении веков была центром исламского мира и последней (на сегодня) силой, сумевшей объединить вокруг себя большую часть мусульманской уммы. Но при всей правильности это утверждение не отменяет того, что к 80-м годам прошлого века ислам в Турции был в загоне, а уж политический ислам и вовсе под запретом. И огромная заслуга именно Эрдогана в том, что он не просто взял политический ислам на вооружение, но и привел его к власти, причем власти постоянной (чего не удалось сделать его политическому предшественнику Эрбакану, на небольшое время ставшему премьер-министром).Эрдоган, по сути, изменил политическую систему Турции — из светского государства (в котором ислам оставался на обочине) с парламентской многопартийной системой и огромным влиянием армии он выстроил сильную президентскую республику с опорой на широкие массы верующих и националистов. Национализм был в Турции и до Эрдогана — именно на нем строил свои реформы Ататюрк, но это был если не безрелигиозный, то малорелигиозный национализм, к тому же вестернизированный. Эрдоган соединил национализм и ислам, добавив к ним сильную власть президента и чрезвычайно активную внешнюю политику. Более того: он сумел (хотя тут помогла и изменившаяся международная обстановка) использовать противоречия Запада и России не просто для извлечения выгоды, но и для укрепления международного веса и влияния Турции. То есть Эрдоган сделал Турцию сильнее — и это хорошо для России.Почему хорошо? Ведь у нас множество противоречий, начиная с Закавказья и Сирии и заканчивая идеологией тюрского мира, строить который Турция намерена за счет укрепления своих позиций в регионах, еще вчера (по историческим меркам) входивших в состав нашего государства. Но при всех противоречиях нам выгоден курс Эрдогана, потому что он строит не просто сильную, но самостоятельную Турцию. А такая Турция в принципе не может быть сателлитом Запада — она для него чересчур национальная, чересчур исламская, чересчур великодержавная. Да, теоретически даже самостоятельная Турция может быть союзником Запада в его конфликте с Россией, но все развитие мировых процессов показывает, что сильная и национально мыслящая Турция предпочтет договариваться с сильной и национально мыслящей Россией. Запад, естественно, не против использовать Турцию против России — но ему по большому счету уже нечего предложить Анкаре. Турки видят, что дело постепенно идет к уходу США с Ближнего Востока, и для них гораздо важнее выстраивать новый баланс сил в регионе с арабами и персами, учитывая при этом растущую роль Китая и интересы России.Эрдоган ни в коем случае не друг России, хотя и не враг ей. Но куда важнее то, что он осознает реальные процессы в мире — и сам в них активно участвует. Поэтому когда Кылычдароглу попытался разыграть антироссийскую карту, а накануне второго тура даже заявил, что Турция как член НАТО присоединится к антироссийским санкциям, то Эрдоган обвинил его в банальном непонимании большой политики и турецких интересов.Начинается последняя пятилетка Эрдогана — в 2028 году он уже не будет выдвигаться в президенты и его четвертьвековое правление подойдет к концу. Но и тогда его эпоха не закончится — в качестве главы правящей партии он останется влиятельнейшим человеком в Турции. Один из его предшественников, второй президент Турции Исмет Инёню, возглавлял кемалистскую партию практически до своей смерти в возрасте 89 лет. Так что у 69-летнего Эрдогана еще много времени для работы над укреплением Турции и ее суверенитета — главное, чтобы здоровье позволило.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874633302.html

https://ria.ru/20230528/vybory-1874325007.html

турция

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сторонники Эрдогана в Стамбуле По уточненным предварительным данным, Эрдоган набирает 53,41%, Кылычдароглу 46,59%, сообщил ЦИК. Сторонники Эрдогана в Стамбуле уже начали громко праздновать победу. 2023-05-28T21:04 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, в мире, турция, россия, сша, реджеп тайип эрдоган, нато, президентские выборы в турции