https://ria.ru/20230528/erdogan-1874698827.html

В Стамбуле сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах

В Стамбуле сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах - РИА Новости, 28.05.2023

В Стамбуле сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали отмечать его победу на выборах в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T20:44

2023-05-28T20:44

2023-05-28T20:46

в мире

стамбул

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали отмечать его победу на выборах в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Гостелеканал TRT Haber сообщил, что, согласно подсчетам после обработки бюллетеней из 98,22% избирательных урн, Эрдоган набирает 52,12% голоса, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 47,88%. По пути к офису правящей партии в Стамбуле уже образовалась пробка: люди едут туда отмечать победу своего кандидата, некоторые идут пешком. Водители оглушительно сигналят, из многих машин доносится музыка, на многих автомобилях видны национальный флаг страны и символика правящей партии. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу - 44,88%.

https://ria.ru/20230528/pozdravleniya-1874696695.html

стамбул

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Сторонники Эрдогана в Стамбуле По уточненным предварительным данным, Эрдоган набирает 53,41%, Кылычдароглу 46,59%, сообщил ЦИК. Сторонники Эрдогана в Стамбуле уже начали громко праздновать победу. 2023-05-28T20:44 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции