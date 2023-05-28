https://ria.ru/20230528/erdogan-1874698827.html
В Стамбуле сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах
В Стамбуле сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах - РИА Новости, 28.05.2023
В Стамбуле сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали отмечать его победу на выборах в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:44
2023-05-28T20:44
2023-05-28T20:46
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реджеп тайип эрдоган
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президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали отмечать его победу на выборах в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Гостелеканал TRT Haber сообщил, что, согласно подсчетам после обработки бюллетеней из 98,22% избирательных урн, Эрдоган набирает 52,12% голоса, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 47,88%. По пути к офису правящей партии в Стамбуле уже образовалась пробка: люди едут туда отмечать победу своего кандидата, некоторые идут пешком. Водители оглушительно сигналят, из многих машин доносится музыка, на многих автомобилях видны национальный флаг страны и символика правящей партии. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу - 44,88%.
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Сторонники Эрдогана в Стамбуле
По уточненным предварительным данным, Эрдоган набирает 53,41%, Кылычдароглу 46,59%, сообщил ЦИК. Сторонники Эрдогана в Стамбуле уже начали громко праздновать победу.
2023-05-28T20:44
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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
В Стамбуле сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах
В Стамбуле сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах президента Турции
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали отмечать его победу на выборах в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Гостелеканал TRT Haber сообщил, что, согласно подсчетам после обработки бюллетеней из 98,22% избирательных урн, Эрдоган набирает 52,12% голоса, его соперник Кемаль Кылычдароглу
- 47,88%.
По пути к офису правящей партии в Стамбуле уже образовалась пробка: люди едут туда отмечать победу своего кандидата, некоторые идут пешком. Водители оглушительно сигналят, из многих машин доносится музыка, на многих автомобилях видны национальный флаг страны и символика правящей партии.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу - 44,88%.
Лидеры зарубежных стран поздравили Эрдогана с победой на выборах