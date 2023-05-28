https://ria.ru/20230528/erdogan-1874694614.html
По предварительным данным ЦИК, Эрдоган набирает 53,41 процента голосов
По предварительным данным ЦИК, Эрдоган набирает 53,41 процента голосов - РИА Новости, 28.05.2023
По предварительным данным ЦИК, Эрдоган набирает 53,41 процента голосов
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,41%, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 46,59%, по предварительным данным, после подсчета... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:08
2023-05-28T20:08
2023-05-28T20:30
турция
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
в мире
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,41%, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 46,59%, по предварительным данным, после подсчета голосования внутри Турции и за рубежом, сообщил председатель Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер."Подсчитаны около 75,42% голосов голосования как внутри Турции, так и за рубежом. Эти показатели ежеминутно передаются нашим политическим партиям. 75,42% избирательных урн уже открыты. В целом по подсчетам голосов как внутри Турции, так и за рубежом Эрдоган имеет 53,41%, а Кемаль Кылычдароглу - 46,59%. Мы убедительно просим общественность дождаться объявления предварительных результатов", - сказал Йенер журналистам.
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турция, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, в мире, кемаль кылычдароглу
Турция, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Кемаль Кылычдароглу
По предварительным данным ЦИК, Эрдоган набирает 53,41 процента голосов
ЦИК Турции: Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов с 53,41 процента голосов
АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,41%, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 46,59%, по предварительным данным, после подсчета голосования внутри Турции и за рубежом, сообщил председатель Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер.
"Подсчитаны около 75,42% голосов голосования как внутри Турции, так и за рубежом. Эти показатели ежеминутно передаются нашим политическим партиям. 75,42% избирательных урн уже открыты. В целом по подсчетам голосов как внутри Турции, так и за рубежом Эрдоган имеет 53,41%, а Кемаль Кылычдароглу - 46,59%. Мы убедительно просим общественность дождаться объявления предварительных результатов", - сказал Йенер журналистам.
Жителей Турции смогли вовлечь в избирательный процесс, считает эксперт