https://ria.ru/20230528/erdogan-1874688430.html
Сторонники Эрдогана собираются перед президентским дворцом в Анкаре
Сторонники Эрдогана собираются перед президентским дворцом в Анкаре - РИА Новости, 28.05.2023
Сторонники Эрдогана собираются перед президентским дворцом в Анкаре
Перед президентским дворцом в Анкаре началась концертная программа, на территории собираются сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:28
2023-05-28T19:28
2023-05-28T19:45
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
президентские выборы в турции
кемаль кылычдароглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874689900_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6df9392208d3d57302641d9cb1ca0492.jpg
АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Перед президентским дворцом в Анкаре началась концертная программа, на территории собираются сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.Вся территория дворца оцеплена полицией. Звучат поддерживающие действующего президента песни.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
https://ria.ru/20230528/urny-1874672356.html
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874689900_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c3ab41222b1c39b74aee00f49975524b.jpg
Приготовления к концерту перед президентским дворцом в Анкаре
Перед президентским дворцом в Анкаре идут приготовления к концерту, начинают собираются сторонники Эрдогана
2023-05-28T19:28
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу
Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире, Президентские выборы в Турции, Кемаль Кылычдароглу
Сторонники Эрдогана собираются перед президентским дворцом в Анкаре
Перед президентским дворцом в Анкаре началась концертная программа