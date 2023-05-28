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Сторонники Эрдогана собираются перед президентским дворцом в Анкаре - РИА Новости, 28.05.2023
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19:28 28.05.2023 (обновлено: 19:45 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874688430.html
Сторонники Эрдогана собираются перед президентским дворцом в Анкаре
Сторонники Эрдогана собираются перед президентским дворцом в Анкаре - РИА Новости, 28.05.2023
Сторонники Эрдогана собираются перед президентским дворцом в Анкаре
Перед президентским дворцом в Анкаре началась концертная программа, на территории собираются сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:28
2023-05-28T19:45
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
президентские выборы в турции
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Перед президентским дворцом в Анкаре началась концертная программа, на территории собираются сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.Вся территория дворца оцеплена полицией. Звучат поддерживающие действующего президента песни.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
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анкара (провинция)
турция
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РИА Новости
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Приготовления к концерту перед президентским дворцом в Анкаре
Перед президентским дворцом в Анкаре идут приготовления к концерту, начинают собираются сторонники Эрдогана
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анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу
Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире, Президентские выборы в Турции, Кемаль Кылычдароглу
Сторонники Эрдогана собираются перед президентским дворцом в Анкаре

Перед президентским дворцом в Анкаре началась концертная программа

Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Перед президентским дворцом в Анкаре началась концертная программа, на территории собираются сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.
Вся территория дворца оцеплена полицией. Звучат поддерживающие действующего президента песни.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
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Анкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияВ миреПрезидентские выборы в ТурцииКемаль Кылычдароглу
 
 
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