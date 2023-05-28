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Эрдоган лидирует на выборах после обработки более 85 процентов бюллетеней
Эрдоган лидирует на выборах после обработки более 85 процентов бюллетеней - РИА Новости, 28.05.2023
Эрдоган лидирует на выборах после обработки более 85 процентов бюллетеней
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,15% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 46,85% после обработки бюллетеней с 85,45%... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:13
2023-05-28T19:13
2023-05-28T19:13
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,15% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 46,85% после обработки бюллетеней с 85,45% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Данные периодически меняются.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Кемаль Кылычдароглу
Эрдоган лидирует на выборах после обработки более 85 процентов бюллетеней
TRT Haber: Эрдоган лидирует на выборах после обработки более 85 процентов бюллетеней