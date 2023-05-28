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Эрдоган обратится к гражданам из резиденции в Анкаре в случае победы
Эрдоган обратится к гражданам из резиденции в Анкаре в случае победы - РИА Новости, 28.05.2023
Эрдоган обратится к гражданам из резиденции в Анкаре в случае победы
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшее время прибудет из Стамбула в Анкару, в случае победы во втором туре президентских выборов обратится к... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T16:26
2023-05-28T16:26
2023-05-28T16:36
стамбул
анкара (провинция)
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшее время прибудет из Стамбула в Анкару, в случае победы во втором туре президентских выборов обратится к населению из своей резиденции в Бештепе, сообщил гостелеканал TRT Haber.Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу."Ожидается, что Эрдоган в ближайшее время прибудет в Анкару. В случае победы, обратится к населению не с балкона штаба правящей партии, как это было традиционно, а из своей резиденции в Бештепе", - сообщил телеканал.
https://ria.ru/20230528/vybory-1874659989.html
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стамбул, анкара (провинция), президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, кемаль кылычдароглу
Стамбул, Анкара (провинция), Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире, Кемаль Кылычдароглу
Эрдоган обратится к гражданам из резиденции в Анкаре в случае победы
TRT Haber: Эрдоган обратится к гражданам из резиденции в Анкаре в случае победы на выборах