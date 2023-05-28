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Район в Стамбуле, где голосует Эрдоган, заполнен плакатами в его поддержку - РИА Новости, 28.05.2023
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10:50 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874630793.html
Район в Стамбуле, где голосует Эрдоган, заполнен плакатами в его поддержку
Район в Стамбуле, где голосует Эрдоган, заполнен плакатами в его поддержку - РИА Новости, 28.05.2023
Район в Стамбуле, где голосует Эрдоган, заполнен плакатами в его поддержку
Район Ускюдар в азиатской части Стамбула, где голосует на президентских выборах действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заполнен неофициальной агитацией... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:50
2023-05-28T10:50
в мире
стамбул
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Район Ускюдар в азиатской части Стамбула, где голосует на президентских выборах действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заполнен неофициальной агитацией в его поддержку, передаёт корреспондент РИА Новости. Большое количество флагов, плакатов и фото в поддержку Эрдогана вывешены на балконах, окнах, крышах домов, есть также и флаги правящей партии страны. На одном из домов - огромный флаг с фото турецкого президента, где он запечатлён в куртке воздушных сил и очках-авиаторах с подписью "Вновь и снова лидер". Другие плакаты, где используются более мейнстримные фото Эрдогана, гласят: "Правильное время, правильный человек". Плакатов и флагов в поддержку конкурента Эрдогана на выборах Кемаля Калычдароглу в этом районе нет.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874628226.html
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в мире, стамбул, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
Район в Стамбуле, где голосует Эрдоган, заполнен плакатами в его поддержку

Район в Стамбуле, где проголосует Эрдоган, заполнен плакатами и флагами в его поддержку

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБаннер с портретом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Баннер с портретом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Баннер с портретом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Район Ускюдар в азиатской части Стамбула, где голосует на президентских выборах действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заполнен неофициальной агитацией в его поддержку, передаёт корреспондент РИА Новости.
Большое количество флагов, плакатов и фото в поддержку Эрдогана вывешены на балконах, окнах, крышах домов, есть также и флаги правящей партии страны.
Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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На одном из домов - огромный флаг с фото турецкого президента, где он запечатлён в куртке воздушных сил и очках-авиаторах с подписью "Вновь и снова лидер".
Другие плакаты, где используются более мейнстримные фото Эрдогана, гласят: "Правильное время, правильный человек".
Плакатов и флагов в поддержку конкурента Эрдогана на выборах Кемаля Калычдароглу в этом районе нет.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге своих сторонников в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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В миреСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в Турции
 
 
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