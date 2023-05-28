https://ria.ru/20230528/erdogan-1874630793.html

Район в Стамбуле, где голосует Эрдоган, заполнен плакатами в его поддержку

Район в Стамбуле, где голосует Эрдоган, заполнен плакатами в его поддержку - РИА Новости, 28.05.2023

Район в Стамбуле, где голосует Эрдоган, заполнен плакатами в его поддержку

Район Ускюдар в азиатской части Стамбула, где голосует на президентских выборах действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заполнен неофициальной агитацией... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T10:50

2023-05-28T10:50

2023-05-28T10:50

в мире

стамбул

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Район Ускюдар в азиатской части Стамбула, где голосует на президентских выборах действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заполнен неофициальной агитацией в его поддержку, передаёт корреспондент РИА Новости. Большое количество флагов, плакатов и фото в поддержку Эрдогана вывешены на балконах, окнах, крышах домов, есть также и флаги правящей партии страны. На одном из домов - огромный флаг с фото турецкого президента, где он запечатлён в куртке воздушных сил и очках-авиаторах с подписью "Вновь и снова лидер". Другие плакаты, где используются более мейнстримные фото Эрдогана, гласят: "Правильное время, правильный человек". Плакатов и флагов в поддержку конкурента Эрдогана на выборах Кемаля Калычдароглу в этом районе нет.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874628226.html

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874629984.html

стамбул

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, стамбул, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции