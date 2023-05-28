https://ria.ru/20230528/erdogan-1874630793.html
Район в Стамбуле, где голосует Эрдоган, заполнен плакатами в его поддержку
Район в Стамбуле, где голосует Эрдоган, заполнен плакатами в его поддержку - РИА Новости, 28.05.2023
Район в Стамбуле, где голосует Эрдоган, заполнен плакатами в его поддержку
Район Ускюдар в азиатской части Стамбула, где голосует на президентских выборах действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заполнен неофициальной агитацией... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:50
2023-05-28T10:50
2023-05-28T10:50
в мире
стамбул
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Район Ускюдар в азиатской части Стамбула, где голосует на президентских выборах действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заполнен неофициальной агитацией в его поддержку, передаёт корреспондент РИА Новости. Большое количество флагов, плакатов и фото в поддержку Эрдогана вывешены на балконах, окнах, крышах домов, есть также и флаги правящей партии страны. На одном из домов - огромный флаг с фото турецкого президента, где он запечатлён в куртке воздушных сил и очках-авиаторах с подписью "Вновь и снова лидер". Другие плакаты, где используются более мейнстримные фото Эрдогана, гласят: "Правильное время, правильный человек". Плакатов и флагов в поддержку конкурента Эрдогана на выборах Кемаля Калычдароглу в этом районе нет.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874628226.html
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874629984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
Район в Стамбуле, где голосует Эрдоган, заполнен плакатами в его поддержку
Район в Стамбуле, где проголосует Эрдоган, заполнен плакатами и флагами в его поддержку
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Район Ускюдар в азиатской части Стамбула, где голосует на президентских выборах действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заполнен неофициальной агитацией в его поддержку, передаёт корреспондент РИА Новости.
Большое количество флагов, плакатов и фото в поддержку Эрдогана вывешены на балконах, окнах, крышах домов, есть также и флаги правящей партии страны.
Эксперт заявил о рискованной для Эрдогана ситуации
На одном из домов - огромный флаг с фото турецкого президента, где он запечатлён в куртке воздушных сил и очках-авиаторах с подписью "Вновь и снова лидер".
Другие плакаты, где используются более мейнстримные фото Эрдогана, гласят: "Правильное время, правильный человек".
Плакатов и флагов в поддержку конкурента Эрдогана на выборах Кемаля Калычдароглу в этом районе нет.
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