https://ria.ru/20230528/erdogan-1874628226.html
Эксперт заявил о рискованной для Эрдогана ситуации
Эксперт заявил о рискованной для Эрдогана ситуации - РИА Новости, 28.05.2023
Эксперт заявил о рискованной для Эрдогана ситуации
Ситуация на выборах для действующего президента Турции Тайипа Эрдогана - рискованная, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может заявить о себе при... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:21
2023-05-28T10:21
2023-05-28T10:21
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
народный альянс
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Ситуация на выборах для действующего президента Турции Тайипа Эрдогана - рискованная, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может заявить о себе при голосовании, поделился своим мнением в беседе с РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск) с открытием избирательных участков. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "В ходе своей предвыборной кампании президент Эрдоган часто заявлял, что кандидат от "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу пойдет на уступки курдским сепаратистам. Национализм и антизападная риторика стояли в центре предвыборной пропаганды правительства. А оппозиционный "Народный альянс" обещал свободу и восстановление отношений с Европейским Союзом. Решение ультранационалистической партии "Zafer" поддержать оппозицию в конце первого тура дало некоторую надежду оппозиции закрыть 4,5- точечный разрыв между властью и оппозицией. Хотя Эрдоган выглядел очень выигрышно во первом туре, по некоторым параметрам оппозиция может выйти на первое место", - считает аналитик. Собеседник агентства обратил внимание на то, что в первом туре недействительными были признаны более одного миллиона голосов, что соответствует примерно 2% избирателей. "Второй важный вопрос – антимигрантская и националистическая риторика оппозиции. Третьим и наиболее важным вопросом является обещание Кылычдароглу о том, что государство выплатит проценты по всем долгам населения по кредитным картам. На сегодняшний день почти 4 миллиона пользователей кредитных карт по всей Турции имеют долги перед банками, и их долги находятся в процессе судебного разбирательства. В результате прогнозируемая безоговорочная победа Эрдогана, казавшаяся обосноанной с решением другого кандидата в президенты - Синана Огана поддержать его сразу после первого тура, в последние дни превратилась в рискованную ситуацию", - заметил аналитик.
https://ria.ru/20230526/vybory-1874471198.html
https://ria.ru/20230522/vybory-1873512014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, народный альянс, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
Эксперт заявил о рискованной для Эрдогана ситуации
Эксперт заявил о рискованной для Эрдогана ситуации, его соперник может заявить о себе
АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Ситуация на выборах для действующего президента Турции Тайипа Эрдогана - рискованная, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может заявить о себе при голосовании, поделился своим мнением в беседе с РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск) с открытием избирательных участков. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган и Кылычдароглу идут "ноздря в ноздрю", показал опрос
"В ходе своей предвыборной кампании президент Эрдоган часто заявлял, что кандидат от "Народного альянса
" Кемаль Кылычдароглу пойдет на уступки курдским сепаратистам. Национализм и антизападная риторика стояли в центре предвыборной пропаганды правительства. А оппозиционный "Народный альянс" обещал свободу и восстановление отношений с Европейским Союзом. Решение ультранационалистической партии "Zafer" поддержать оппозицию в конце первого тура дало некоторую надежду оппозиции закрыть 4,5- точечный разрыв между властью и оппозицией. Хотя Эрдоган выглядел очень выигрышно во первом туре, по некоторым параметрам оппозиция может выйти на первое место", - считает аналитик.
Собеседник агентства обратил внимание на то, что в первом туре недействительными были признаны более одного миллиона голосов, что соответствует примерно 2% избирателей.
"Второй важный вопрос – антимигрантская и националистическая риторика оппозиции. Третьим и наиболее важным вопросом является обещание Кылычдароглу о том, что государство выплатит проценты по всем долгам населения по кредитным картам. На сегодняшний день почти 4 миллиона пользователей кредитных карт по всей Турции имеют долги перед банками, и их долги находятся в процессе судебного разбирательства. В результате прогнозируемая безоговорочная победа Эрдогана, казавшаяся обосноанной с решением другого кандидата в президенты - Синана Огана поддержать его сразу после первого тура, в последние дни превратилась в рискованную ситуацию", - заметил аналитик.
Опрос показал победу Эрдогана во втором туре