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Свежая кровь. Россия заполучила новых союзников - РИА Новости, 28.05.2023
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08:00 28.05.2023 (обновлено: 08:11 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/briks-1874440233.html
Свежая кровь. Россия заполучила новых союзников
Свежая кровь. Россия заполучила новых союзников - РИА Новости, 28.05.2023
Свежая кровь. Россия заполучила новых союзников
БРИКС активно расширяется: к союзу намерены присоединиться более двадцати стран. Западные аналитики все чаще говорят о конце проамериканского мироустройства... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:00
2023-05-28T08:11
россия
брикс
евросоюз
сша
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. БРИКС активно расширяется: к союзу намерены присоединиться более двадцати стран. Западные аналитики все чаще говорят о конце проамериканского мироустройства. Как пишет Financial Times, однополярность и экономическое доминирование США и G7 уходят в историю. Кто готов перейти на сторону России — в материале РИА Новости.Борьба за независимостьВсе больше государств стремятся обрести независимость от прихотей Вашингтона и его союзников, сообщает британское издание. Объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — самая привлекательная альтернатива. Богатые ресурсами страны, пропагандирующие многополярность, вызывают больше доверия, чем ЕС, раздираемый спорами, и Штаты с их сугубо потребительским отношением ко всем.Группа БРИКС известна общим подходом к решению глобальных и региональных проблем. Так, в союзе заключено соглашение об условных резервах (CRA), предусмотрен механизм защиты от проблем с ликвидностью. Кроме того, реализуется комплексная программа расширения торгового и инвестиционного сотрудничества между участниками. К примеру, Новый банк развития выделил 32,8 миллиарда долларов на 96 проектов.Как заявил Анил Суклал, шерпа ЮАР в БРИКС, заявки на вступление поступают каждый день. На конец апреля их было 19. Новостная служба New Zimbabwe со ссылкой на документы объединения сообщает, что сейчас число желающих достигло уже 30. Среди них — Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Зимбабве, Индонезия, Иран, Казахстан, Мексика, Нигерия, Никарагуа, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай.Очевидно, что идея присоединения к союзу с Россией и ее партнерами становится все популярнее. БРИКС — это 40 процентов населения планеты и около трети мирового ВВП. С расширением географии укрепится геополитическая и экономическая мощь блока. "Откроются новые возможности для сотрудничества в области технологий и информационного обмена", — подчеркивает член Ассоциации юристов России, эксперт по информационной безопасности Евгения Мешкова.Что может пойти не такВместе с тем эксперты отмечают, что взрывное расширение повлечет за собой и проблемы. Например, с внутренними расчетами. Участники пока не пришли к единому стандарту, но многие предпочитают использовать юань. Однако у Индии собственный взгляд на ситуацию. Не исключено, что часть кандидатов также не захочет переходить на китайскую валюту."Прием новых членов приведет к трудностям с согласованием и принятием решений, поскольку у каждого государства свои интересы и приоритеты. Некоторые могут приобрести большее влияние, что вызовет напряженность и конфликты в блоке", —рассуждает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Аналитики не сильно беспокоятся относительно приема слабых кандидатов. Несмотря на опыт ЕС, где большинство решает свои проблемы за счет Германии и Франции, Лобода уверен, что недостаточно развитые экономики также поспособствуют укреплению позиций блока на мировой арене. Тем не менее, считает он, возможны трудности в управлении и координации."История доказывает, что присоединение слабых партнеров к союзам не всегда вредно. Например, Джибути в Лиге арабских государств или Боливия в Организации американских государств (ОАГ) не доставляют особых проблем", — указывает Мешкова.При этом, подчеркивают аналитики, Запад отреагирует негативно. В частности, США не скрывают, что ради сохранения превосходства готовы пожертвовать любыми партнерами, даже ЕС. Поддерживать небольшие экономики Вашингтон не будет. В таких условиях выгоднее присоединяться к союзу, где соблюдают интересы всех участников.Претворить в жизньПополнение БРИКС обсудят на августовском саммите в ЮАР. Пока рассматривается несколько сценариев. Возможно единоразовое одобрение всех заявок, но тогда возникнет масса сложностей, связанных с интеграцией новых членов, которых почти вчетверо больше нынешнего состава. Другой вариант: присоединение половины. Каждый участник поручится за двух кандидатов. И наконец, сначала могут принять только пять стран: Аргентину, Египет, Индонезию, ОАЭ и Бангладеш.В целом экономисты не исключают одобрения большого числа заявок. Это важно с точки зрения обеспечения безопасности всех участников и развития торговли. "России в любом случае будет полезно придерживаться активного подхода для повышения эффективности деятельности в мировой экономике", — отмечает Лобода.Как бы то ни было, перед основателями БРИКС стоит непростая задача. Союз необходимо укреплять и расширять, избегая при этом внутренних конфликтов и не позволяя новым участникам кардинально изменить его цели и задачи.
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россия, брикс, евросоюз, сша
Россия, БРИКС, Евросоюз, США

Свежая кровь. Россия заполучила новых союзников

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем в рамках саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем в рамках саммита БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. БРИКС активно расширяется: к союзу намерены присоединиться более двадцати стран. Западные аналитики все чаще говорят о конце проамериканского мироустройства. Как пишет Financial Times, однополярность и экономическое доминирование США и G7 уходят в историю. Кто готов перейти на сторону России — в материале РИА Новости.

Борьба за независимость

Все больше государств стремятся обрести независимость от прихотей Вашингтона и его союзников, сообщает британское издание. Объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — самая привлекательная альтернатива. Богатые ресурсами страны, пропагандирующие многополярность, вызывают больше доверия, чем ЕС, раздираемый спорами, и Штаты с их сугубо потребительским отношением ко всем.
Группа БРИКС известна общим подходом к решению глобальных и региональных проблем. Так, в союзе заключено соглашение об условных резервах (CRA), предусмотрен механизм защиты от проблем с ликвидностью. Кроме того, реализуется комплексная программа расширения торгового и инвестиционного сотрудничества между участниками. К примеру, Новый банк развития выделил 32,8 миллиарда долларов на 96 проектов.
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Как заявил Анил Суклал, шерпа ЮАР в БРИКС, заявки на вступление поступают каждый день. На конец апреля их было 19. Новостная служба New Zimbabwe со ссылкой на документы объединения сообщает, что сейчас число желающих достигло уже 30. Среди них — Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Зимбабве, Индонезия, Иран, Казахстан, Мексика, Нигерия, Никарагуа, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай.
Очевидно, что идея присоединения к союзу с Россией и ее партнерами становится все популярнее. БРИКС — это 40 процентов населения планеты и около трети мирового ВВП. С расширением географии укрепится геополитическая и экономическая мощь блока. "Откроются новые возможности для сотрудничества в области технологий и информационного обмена", — подчеркивает член Ассоциации юристов России, эксперт по информационной безопасности Евгения Мешкова.
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Что может пойти не так

Вместе с тем эксперты отмечают, что взрывное расширение повлечет за собой и проблемы. Например, с внутренними расчетами. Участники пока не пришли к единому стандарту, но многие предпочитают использовать юань. Однако у Индии собственный взгляд на ситуацию. Не исключено, что часть кандидатов также не захочет переходить на китайскую валюту.
"Прием новых членов приведет к трудностям с согласованием и принятием решений, поскольку у каждого государства свои интересы и приоритеты. Некоторые могут приобрести большее влияние, что вызовет напряженность и конфликты в блоке", —рассуждает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
Аналитики не сильно беспокоятся относительно приема слабых кандидатов. Несмотря на опыт ЕС, где большинство решает свои проблемы за счет Германии и Франции, Лобода уверен, что недостаточно развитые экономики также поспособствуют укреплению позиций блока на мировой арене. Тем не менее, считает он, возможны трудности в управлении и координации.
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкПредставитель ЮАР на заседании Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам. 26 февраля 2020 года
Представитель ЮАР на заседании Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам. 26 февраля 2020
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Представитель ЮАР на заседании Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам. 26 февраля 2020 года
"История доказывает, что присоединение слабых партнеров к союзам не всегда вредно. Например, Джибути в Лиге арабских государств или Боливия в Организации американских государств (ОАГ) не доставляют особых проблем", — указывает Мешкова.
При этом, подчеркивают аналитики, Запад отреагирует негативно. В частности, США не скрывают, что ради сохранения превосходства готовы пожертвовать любыми партнерами, даже ЕС. Поддерживать небольшие экономики Вашингтон не будет. В таких условиях выгоднее присоединяться к союзу, где соблюдают интересы всех участников.
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Претворить в жизнь

Пополнение БРИКС обсудят на августовском саммите в ЮАР. Пока рассматривается несколько сценариев. Возможно единоразовое одобрение всех заявок, но тогда возникнет масса сложностей, связанных с интеграцией новых членов, которых почти вчетверо больше нынешнего состава. Другой вариант: присоединение половины. Каждый участник поручится за двух кандидатов. И наконец, сначала могут принять только пять стран: Аргентину, Египет, Индонезию, ОАЭ и Бангладеш.
В целом экономисты не исключают одобрения большого числа заявок. Это важно с точки зрения обеспечения безопасности всех участников и развития торговли. "России в любом случае будет полезно придерживаться активного подхода для повышения эффективности деятельности в мировой экономике", — отмечает Лобода.
Как бы то ни было, перед основателями БРИКС стоит непростая задача. Союз необходимо укреплять и расширять, избегая при этом внутренних конфликтов и не позволяя новым участникам кардинально изменить его цели и задачи.
 
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