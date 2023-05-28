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Пресс-служба ЗВО опровергла данные о беспилотнике в Ленинградской области
Пресс-служба ЗВО опровергла данные о беспилотнике в Ленинградской области - РИА Новости, 28.05.2023
Пресс-служба ЗВО опровергла данные о беспилотнике в Ленинградской области
Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) не подтвердила информацию СМИ о неизвестном летательном аппарате, якобы обнаруженном в субботу в Ленинградской... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:38
2023-05-28T15:38
2023-05-28T15:38
ленинградская область
западный военный округ (зво)
эстония
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) не подтвердила информацию СМИ о неизвестном летательном аппарате, якобы обнаруженном в субботу в Ленинградской области. В воскресенье некоторые СМИ со ссылкой на телеграм-канал SHOT, который привел информацию своего источника, сообщили, что оперативные службы якобы обнаружили неизвестный летательный аппарат, летевший 27 мая на высоте около двух километров в районе Соснового Бора в Ленинградской области. Этот аппарат якобы летел со стороны Эстонии. "Данную информацию не подтверждаем", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗВО. Запрет на использование беспилотников введен в Ленобласти 7 мая. Этот запрет будет действовать до снятия режима (уровня) базовой готовности, введенного указом президента в октябре 2022 года.
https://ria.ru/20230524/bespilotniki-1873762429.html
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ленинградская область, западный военный округ (зво), эстония
Ленинградская область, Западный военный округ (ЗВО), Эстония
Пресс-служба ЗВО опровергла данные о беспилотнике в Ленинградской области
Пресс-служба ЗВО опровергла информацию о БПЛА, якобы обнаруженном в Ленинградской области