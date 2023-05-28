https://ria.ru/20230528/bezorpasnost-1874657675.html
В нескольких районах Стамбула усилили меры безопасности из-за выборов
В нескольких районах Стамбула усилили меры безопасности из-за выборов - РИА Новости, 28.05.2023
В нескольких районах Стамбула усилили меры безопасности из-за выборов
Усиленные полицейские отряды дежурят в ряде районов Стамбула в связи с проходящими в Турции президентскими выборами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:29
2023-05-28T15:29
2023-05-28T15:29
в мире
стамбул
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863838153_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_512bf3f19be82c6b19703c97f38f68f9.jpg
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Усиленные полицейские отряды дежурят в ряде районов Стамбула в связи с проходящими в Турции президентскими выборами, передает корреспондент РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Так, в районе Ширинэвлер на западе Стамбула на площади перед мечетью дежурят несколько полицейских, один из них вооружен автоматом, рядом припаркован бронированный автомобиль силовиков. На этой площади еще в субботу были установлены стенды в поддержку Эрдогана и Кылычдароглу. Ранее в этом месте такого усиленного присутствия силовиков не наблюдалось. Обстановка в районе на данный момент обычная для воскресенья. На избирательных участках в соседнем районе Атакей наблюдается высокая явка избирателей. Ряд отличий от первого тура заключаются в отсутствии длинных очередей, так как процесс голосования теперь идет гораздо быстрее - избиратели проводят буквально минуту в кабинете школы, где установлена урна. Бюллетень, в отличие от использовавшегося в первом туре, небольшой. Он содержит фотографии и имена двух кандидатов и место для печати "да". В первом туре бюллетень был длиной в метр, под конец дня в урны с трудом втискивали свернутые в конверты листы. Сотрудник избирательной комиссии участка в Средней школе имени Ататюрка рассказал РИА Новости, что к каждой урне прикреплены порядка 350 человек, к 14.00 по местному времени проголосовали уже более 100 человек в данном конкретном кабинете. Избиратели на выходе из участка, как и на прошлых президентских выборах в 2018 году, неохотно общаются с иностранной прессой под предлогом того, что сегодня запрещена "пропаганда" в пользу кандидатов, даже если журналисты задают не касающийся кандидатов вопрос. Тем не менее, во время съемки процесса голосования в школе один из избирателей решил выкрикнуть в камеру слоган, используемый одним из кандидатов.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874640517.html
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874651212.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863838153_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_1c3b668c243a64dd4d67c82d02ce678c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, турция
В мире, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции, Турция
В нескольких районах Стамбула усилили меры безопасности из-за выборов
В нескольких районах Стамбула усилили меры безопасности из-за президентских выборов
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Усиленные полицейские отряды дежурят в ряде районов Стамбула в связи с проходящими в Турции президентскими выборами, передает корреспондент РИА Новости.
Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган
и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу
.
Оба кандидата в президенты Турции проголосовали на выборах
Так, в районе Ширинэвлер на западе Стамбула на площади перед мечетью дежурят несколько полицейских, один из них вооружен автоматом, рядом припаркован бронированный автомобиль силовиков. На этой площади еще в субботу были установлены стенды в поддержку Эрдогана и Кылычдароглу. Ранее в этом месте такого усиленного присутствия силовиков не наблюдалось.
Обстановка в районе на данный момент обычная для воскресенья.
На избирательных участках в соседнем районе Атакей наблюдается высокая явка избирателей.
Ряд отличий от первого тура заключаются в отсутствии длинных очередей, так как процесс голосования теперь идет гораздо быстрее - избиратели проводят буквально минуту в кабинете школы, где установлена урна.
Бюллетень, в отличие от использовавшегося в первом туре, небольшой. Он содержит фотографии и имена двух кандидатов и место для печати "да". В первом туре бюллетень был длиной в метр, под конец дня в урны с трудом втискивали свернутые в конверты листы.
Сотрудник избирательной комиссии участка в Средней школе имени Ататюрка рассказал РИА Новости, что к каждой урне прикреплены порядка 350 человек, к 14.00 по местному времени проголосовали уже более 100 человек в данном конкретном кабинете.
Избиратели на выходе из участка, как и на прошлых президентских выборах в 2018 году, неохотно общаются с иностранной прессой под предлогом того, что сегодня запрещена "пропаганда" в пользу кандидатов, даже если журналисты задают не касающийся кандидатов вопрос.
Тем не менее, во время съемки процесса голосования в школе один из избирателей решил выкрикнуть в камеру слоган, используемый одним из кандидатов.
В Турции арестуют пять подозреваемых в дезинформации о выборах