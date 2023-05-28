https://ria.ru/20230528/bezorpasnost-1874657675.html

В нескольких районах Стамбула усилили меры безопасности из-за выборов

В нескольких районах Стамбула усилили меры безопасности из-за выборов - РИА Новости, 28.05.2023

В нескольких районах Стамбула усилили меры безопасности из-за выборов

Усиленные полицейские отряды дежурят в ряде районов Стамбула в связи с проходящими в Турции президентскими выборами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T15:29

2023-05-28T15:29

2023-05-28T15:29

в мире

стамбул

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

турция

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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Усиленные полицейские отряды дежурят в ряде районов Стамбула в связи с проходящими в Турции президентскими выборами, передает корреспондент РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Так, в районе Ширинэвлер на западе Стамбула на площади перед мечетью дежурят несколько полицейских, один из них вооружен автоматом, рядом припаркован бронированный автомобиль силовиков. На этой площади еще в субботу были установлены стенды в поддержку Эрдогана и Кылычдароглу. Ранее в этом месте такого усиленного присутствия силовиков не наблюдалось. Обстановка в районе на данный момент обычная для воскресенья. На избирательных участках в соседнем районе Атакей наблюдается высокая явка избирателей. Ряд отличий от первого тура заключаются в отсутствии длинных очередей, так как процесс голосования теперь идет гораздо быстрее - избиратели проводят буквально минуту в кабинете школы, где установлена урна. Бюллетень, в отличие от использовавшегося в первом туре, небольшой. Он содержит фотографии и имена двух кандидатов и место для печати "да". В первом туре бюллетень был длиной в метр, под конец дня в урны с трудом втискивали свернутые в конверты листы. Сотрудник избирательной комиссии участка в Средней школе имени Ататюрка рассказал РИА Новости, что к каждой урне прикреплены порядка 350 человек, к 14.00 по местному времени проголосовали уже более 100 человек в данном конкретном кабинете. Избиратели на выходе из участка, как и на прошлых президентских выборах в 2018 году, неохотно общаются с иностранной прессой под предлогом того, что сегодня запрещена "пропаганда" в пользу кандидатов, даже если журналисты задают не касающийся кандидатов вопрос. Тем не менее, во время съемки процесса голосования в школе один из избирателей решил выкрикнуть в камеру слоган, используемый одним из кандидатов.

https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874640517.html

https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874651212.html

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в мире, стамбул, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, турция