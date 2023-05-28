https://ria.ru/20230528/aliev-1874654077.html

Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией в ближайшем будущем

Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией в ближайшем будущем - РИА Новости, 28.05.2023

Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией в ближайшем будущем

Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван вновь не изменит свою позицию, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T14:56

2023-05-28T14:56

2023-05-28T15:00

в мире

армения

азербайджан

ильхам алиев

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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БАКУ, 28 мая - РИА Новости. Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван вновь не изменит свою позицию, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в воскресенье на встрече с жителями Лачинского района. "Сейчас, когда Армения уже признала нашу территориальную целостность, какого-либо серьезного препятствия для мирного договора фактически не осталось. Уверен, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения <…> вновь не изменит свою позицию", - сказал азербайджанский лидер, слова которого приводит государственное информационное агентство АзерТАдж. Ранее в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на азербайджанского посла во Франции Лейлу Абдуллаеву сообщило, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут подписать мирное соглашение по Карабаху 1 июня во время саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Она назвала это историческим моментом, который нельзя упускать. Как передает агентство со ссылкой на дипломатические источники, на полях саммита Пашинян и Алиев проведут переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В минувшую среду Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. В понедельник Пашинян сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230525/perekhod-1874211413.html

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе