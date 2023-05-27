Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области назвали провокацией заявление Киева по АЭС - РИА Новости, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/zaes-1874480057.html
В Запорожской области назвали провокацией заявление Киева по АЭС
В Запорожской области назвали провокацией заявление Киева по АЭС - РИА Новости, 27.05.2023
В Запорожской области назвали провокацией заявление Киева по АЭС
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал откровенной ложью и провокацией заявление военной разведки Украины о якобы РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T01:13
2023-05-27T01:13
энергодар
россия
запорожская область
владимир рогов
сергей шойгу
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197581_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_4555913200a68da2c77ca368f3c71ab4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал откровенной ложью и провокацией заявление военной разведки Украины о якобы подготовке российской стороной удара по Запорожской АЭС. Ранее главное управление разведки Минобороны Украины в своем телеграм-канале обвинило Россию в том, что она якобы готовит провокацию с имитацией аварии на Запорожской АЭС. По утверждению украинской разведки, сначала будет нанесен удар по территории атомной станции, а затем объявлено об "аварийной утечке радиоактивных веществ". "Подобные заявления – провокация и откровенная ложь. Россия как раз защищает атомную станцию от террористических атак киевского режима", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, киевские власти намерено нагнетают обстановку вокруг атомной станции. "Ядерный терроризм как раз фирменный почерк режима Зеленского, именно поэтому они наносили сотни ударов по атомной станции, в том числе управляемыми ракетами и снарядами из тяжёлых видов вооружений натовского образца, ударными дронами, а также устраивали попытки диверсий и терактов", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230527/zaes-1874478757.html
https://ria.ru/20230527/most-1874479459.html
энергодар
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197581_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_119a415a1c3848a859b3508473c6a0ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, россия, запорожская область, владимир рогов, сергей шойгу, запорожская аэс
Энергодар, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
В Запорожской области назвали провокацией заявление Киева по АЭС

Рогов назвал откровенной ложью заявление Киева о якобы подготовке Россией ударов по ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция в Энергодаре
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал откровенной ложью и провокацией заявление военной разведки Украины о якобы подготовке российской стороной удара по Запорожской АЭС.
Ранее главное управление разведки Минобороны Украины в своем телеграм-канале обвинило Россию в том, что она якобы готовит провокацию с имитацией аварии на Запорожской АЭС. По утверждению украинской разведки, сначала будет нанесен удар по территории атомной станции, а затем объявлено об "аварийной утечке радиоактивных веществ".
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Киев сорвал ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщил Рогов
00:59
"Подобные заявления – провокация и откровенная ложь. Россия как раз защищает атомную станцию от террористических атак киевского режима", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, киевские власти намерено нагнетают обстановку вокруг атомной станции.
"Ядерный терроризм как раз фирменный почерк режима Зеленского, именно поэтому они наносили сотни ударов по атомной станции, в том числе управляемыми ракетами и снарядами из тяжёлых видов вооружений натовского образца, ударными дронами, а также устраивали попытки диверсий и терактов", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Восстановительные работы на железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Глава СБУ заявил, что подрыв Крымского моста был необходим
01:06
 
ЭнергодарРоссияЗапорожская областьВладимир РоговСергей ШойгуЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала