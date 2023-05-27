https://ria.ru/20230527/zaes-1874480057.html

В Запорожской области назвали провокацией заявление Киева по АЭС

В Запорожской области назвали провокацией заявление Киева по АЭС - РИА Новости, 27.05.2023

В Запорожской области назвали провокацией заявление Киева по АЭС

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал откровенной ложью и провокацией заявление военной разведки Украины о якобы РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T01:13

2023-05-27T01:13

2023-05-27T01:13

энергодар

россия

запорожская область

владимир рогов

сергей шойгу

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал откровенной ложью и провокацией заявление военной разведки Украины о якобы подготовке российской стороной удара по Запорожской АЭС. Ранее главное управление разведки Минобороны Украины в своем телеграм-канале обвинило Россию в том, что она якобы готовит провокацию с имитацией аварии на Запорожской АЭС. По утверждению украинской разведки, сначала будет нанесен удар по территории атомной станции, а затем объявлено об "аварийной утечке радиоактивных веществ". "Подобные заявления – провокация и откровенная ложь. Россия как раз защищает атомную станцию от террористических атак киевского режима", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, киевские власти намерено нагнетают обстановку вокруг атомной станции. "Ядерный терроризм как раз фирменный почерк режима Зеленского, именно поэтому они наносили сотни ударов по атомной станции, в том числе управляемыми ракетами и снарядами из тяжёлых видов вооружений натовского образца, ударными дронами, а также устраивали попытки диверсий и терактов", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230527/zaes-1874478757.html

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энергодар, россия, запорожская область, владимир рогов, сергей шойгу, запорожская аэс