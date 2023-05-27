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Киев сорвал ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщил Рогов - РИА Новости, 27.05.2023
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00:59 27.05.2023 (обновлено: 02:27 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/zaes-1874478757.html
Киев сорвал ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщил Рогов
Киев сорвал ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщил Рогов - РИА Новости, 27.05.2023
Киев сорвал ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщил Рогов
Киевские власти сорвали ротацию представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, заявил РИА Новости РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T00:59
2023-05-27T02:27
киев
энергодар
россия
владимир рогов
сергей шойгу
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Киевские власти сорвали ротацию представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Миссия находится на АЭС с сентября прошлого года. С тех пор было проведено семь ротаций представителей миссии, последняя — в конце апреля."Изначально ротация должна была состояться 25 мая, затем по просьбе Киева была перенесена на 26-е и в итоге сорвана украинской стороной. К нам должны были прибыть три инспектора МАГАТЭ из Аргентины, Ирландии и Марокко. Режим Зеленского накануне приезда миссии отдал приказ подвергнуть массированному обстрелу из тяжелых видов вооружений город Васильевку, через которую пролегает привычный маршрут мониторинговой миссии", - сказал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20230525/zaes-1874161988.html
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киев, энергодар, россия, владимир рогов, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс
Киев, Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Киев сорвал ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщил Рогов

Рогов: киевские власти сорвали ротацию представителей МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Киевские власти сорвали ротацию представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Миссия находится на АЭС с сентября прошлого года. С тех пор было проведено семь ротаций представителей миссии, последняя — в конце апреля.
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"Изначально ротация должна была состояться 25 мая, затем по просьбе Киева была перенесена на 26-е и в итоге сорвана украинской стороной. К нам должны были прибыть три инспектора МАГАТЭ из Аргентины, Ирландии и Марокко. Режим Зеленского накануне приезда миссии отдал приказ подвергнуть массированному обстрелу из тяжелых видов вооружений город Васильевку, через которую пролегает привычный маршрут мониторинговой миссии", - сказал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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КиевЭнергодарРоссияВладимир РоговСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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