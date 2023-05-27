https://ria.ru/20230527/vostochnyy-1874480226.html
С космодрома Восточный в 2023 году пройдут четыре запуска ракет
С космодрома Восточный в 2023 году пройдут четыре запуска ракет - РИА Новости, 27.05.2023
С космодрома Восточный в 2023 году пройдут четыре запуска ракет
Четыре запуска ракет космического назначения пройдут в 2023 году с космодрома Восточный в Амурской области, сообщил в субботу министр по делам развития Дальнего РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T01:17
2023-05-27T01:17
2023-05-27T01:17
амурская область
алексей чекунков
дальний восток
арктика
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Четыре запуска ракет космического назначения пройдут в 2023 году с космодрома Восточный в Амурской области, сообщил в субботу министр по делам развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "На этот год запланированы четыре пуска", - сказал Чекунков после пуска ракеты "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА". Пуск аппарата "Кондор-ФКА" стал первым с Восточного в 2023 году.
https://ria.ru/20230527/raketa-1874479932.html
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амурская область, алексей чекунков, дальний восток, арктика
Амурская область, Алексей Чекунков, Дальний Восток, Арктика
С космодрома Восточный в 2023 году пройдут четыре запуска ракет
Глава Минвостокразвития Чекунов: с Восточного в 2023 году пройдут четыре запуска ракет