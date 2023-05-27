https://ria.ru/20230527/vostochnyy-1874480226.html

С космодрома Восточный в 2023 году пройдут четыре запуска ракет

С космодрома Восточный в 2023 году пройдут четыре запуска ракет - РИА Новости, 27.05.2023

С космодрома Восточный в 2023 году пройдут четыре запуска ракет

Четыре запуска ракет космического назначения пройдут в 2023 году с космодрома Восточный в Амурской области, сообщил в субботу министр по делам развития Дальнего РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T01:17

2023-05-27T01:17

2023-05-27T01:17

амурская область

алексей чекунков

дальний восток

арктика

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Четыре запуска ракет космического назначения пройдут в 2023 году с космодрома Восточный в Амурской области, сообщил в субботу министр по делам развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "На этот год запланированы четыре пуска", - сказал Чекунков после пуска ракеты "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА". Пуск аппарата "Кондор-ФКА" стал первым с Восточного в 2023 году.

https://ria.ru/20230527/raketa-1874479932.html

амурская область

дальний восток

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амурская область, алексей чекунков, дальний восток, арктика